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Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir! - Son Dakika

Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!

22.02.2022 10:25
Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!

Rusya uzmanı Aydın Sezer; NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna ile sahada çatışması durumunda; turizm, ticaret, inşaat sektörü ve Akkuyu'nun gecikmesi ve Suriye sahası gibi kırılgan bir alanda etkilenmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan Rusya uzmanı Aydın Sezer; Putin'in ilan ettiği Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına ilişkin Kazakistan ile Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin tavrının önemli olduğuna dikkat çekti.

"KAZAKİSTAN DESTEKLERSE İŞ BÜYÜR!"

Sezer; "Geçen ay Kazakistan'a yönelik müdahalede aktif rol alan ülkelerin Putin ve Rusya'nın yanında yer alıp almayacağına bakmak gerekiyor. Eğer benzer bir tanıma oradan da gelir ise bu konu başka bir boyut alacaktır" dedi.

Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!

NATO'nun Donetsk ve Lugansk'a bir harekat düzenlemesini beklemediğini belirten Sezer; "İlk olarak Batı'nın ve ABD'nin ambargo sürecine odaklanmak gerekir" diye konuştu.

"TÜRKİYE EN ÇOK HASAR ALAN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK"

Sezer, şöyle devam etti:

"Ambargo denilince Türkiye'nin konumu ön plana çıkıyor. Türkiye Kırım işgali konusunda ambargo kararını uymamıştı. Şimdi ise NATO içinde geliştirilen ilişkiler temelinde buradan kolay kurtulamayacak gibi görünüyor. Bu da Türkiye'nin en çok zarar gören ülkelerden biri olacağına işaret ediyor. Eğer Türkiye bu kararı kına, yönünde bir adım atar ise bu Türk-Rus ilişkilerinin tuzu biberi olacaktır. Türkiye'nin birazcık da olsa sessiz olması, tepki koyacak ise bile zamana bırakması gerektiğini düşünüyorum."

HANGİ ALANLAR ETKİLENEBİLİR?

Aydın Sezer Türkiye-Rusya ilişkilerinin hasar almasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürerek "Turizm, ticaret, inşaat sektörü ve hatta Akkuyu'nun gecikmesi ya da projenin duraksaması söz konusu olabilir. Suriye sahası gibi kırılgan bir alandaki tepkilere karşı da Türkiye'nin başı ağrıyabilir. Ayrıca Ukrayna ile ilişkilerde savunma alanındaki işbirliğimizin, yani SİHA satışlarımızın da yarattığı olumsuzlukla ilgili de bir süreç yaşanabilir." diye konuştu.

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Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir! Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir! Küresel piyasalarda, artan jeopolitik tansiyonla negatif bir seyir izleniyor Küresel piyasalarda, artan jeopolitik tansiyonla negatif bir seyir izleniyor Ukrayna krizi: İnsanlar sürekli savaş tehdidiyle nasıl yaşayabiliyor? Ukrayna krizi: İnsanlar sürekli savaş tehdidiyle nasıl yaşayabiliyor?

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Son Dakika Dünya Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir! - Son Dakika Dünya


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