Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!

Diken'den Altan Sancar'a konuşan Rusya uzmanı Aydın Sezer; Putin'in ilan ettiği Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına ilişkin Kazakistan ile Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi ülkelerin tavrının önemli olduğuna dikkat çekti.

"KAZAKİSTAN DESTEKLERSE İŞ BÜYÜR!"

Sezer; "Geçen ay Kazakistan'a yönelik müdahalede aktif rol alan ülkelerin Putin ve Rusya'nın yanında yer alıp almayacağına bakmak gerekiyor. Eğer benzer bir tanıma oradan da gelir ise bu konu başka bir boyut alacaktır" dedi.

NATO'nun Donetsk ve Lugansk'a bir harekat düzenlemesini beklemediğini belirten Sezer; "İlk olarak Batı'nın ve ABD'nin ambargo sürecine odaklanmak gerekir" diye konuştu.

"TÜRKİYE EN ÇOK HASAR ALAN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK"

Sezer, şöyle devam etti:

"Ambargo denilince Türkiye'nin konumu ön plana çıkıyor. Türkiye Kırım işgali konusunda ambargo kararını uymamıştı. Şimdi ise NATO içinde geliştirilen ilişkiler temelinde buradan kolay kurtulamayacak gibi görünüyor. Bu da Türkiye'nin en çok zarar gören ülkelerden biri olacağına işaret ediyor. Eğer Türkiye bu kararı kına, yönünde bir adım atar ise bu Türk-Rus ilişkilerinin tuzu biberi olacaktır. Türkiye'nin birazcık da olsa sessiz olması, tepki koyacak ise bile zamana bırakması gerektiğini düşünüyorum."

HANGİ ALANLAR ETKİLENEBİLİR?

Aydın Sezer Türkiye-Rusya ilişkilerinin hasar almasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürerek "Turizm, ticaret, inşaat sektörü ve hatta Akkuyu'nun gecikmesi ya da projenin duraksaması söz konusu olabilir. Suriye sahası gibi kırılgan bir alandaki tepkilere karşı da Türkiye'nin başı ağrıyabilir. Ayrıca Ukrayna ile ilişkilerde savunma alanındaki işbirliğimizin, yani SİHA satışlarımızın da yarattığı olumsuzlukla ilgili de bir süreç yaşanabilir." diye konuştu.