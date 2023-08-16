Ukrayna, Rusya'nın Kırım köprüsüne yapılan saldırıyı gösteren görüntüleri yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın Kırım köprüsüne yapılan saldırıyı gösteren görüntüleri yayınladı

Son Güncelleme: 16.08.2023 15:10

Ukrayna güvenlik servisleri, Temmuz ayında denemeye tabi tutulan deniz altı drone'unun Rusya'nın ilhak edilmiş Kırım'a giden köprüsünü saldırmak için kullanıldığı anı gösteren özel görüntüleri yayınladı. Bu saldırıya dair yeni detaylar sunan görüntüler, gelecekte benzer saldırıların da olacağı konusunda uyarıda bulundu. Saldırı, köprünün yol şeritlerine zarar verdi ve Rus yetkililere göre iki sivili öldürdü. Köprü, Rusya'nın Kırım'daki askeri operasyonu için hayati bir tedarik hattı olarak kullanılıyor.

Ukrayna güvenlik servisleri, Temmuz ayında denemeye tabi tutulan deniz altı drone'unun Rusya'nın ilhak edilmiş Kırım'a giden köprüsünü saldırmak için kullanıldığı anı gösteren özel görüntüleri yayınladı. Bu saldırıya dair yeni detaylar sunan görüntüler, gelecekte benzer saldırıların da olacağı konusunda uyarıda bulundu.

17 Temmuz'daki saldırı, köprünün yol şeritlerine zarar verdi ve Rus yetkililere göre iki sivili öldürdü. Bu, kritik geçişe yapılan ikinci saldırıydı ve Rusya'nın yalnızca Kırım'a giden bağımsız bağlantısını savunmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi.

Köprü, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından büyük bir gösteriyle açıldı ve Ukrayna'yı ele geçirme ve onu sonsuza dek Rusya'ya bağlama isteğini sembolize ediyor. Aynı zamanda Rusya'nın Kırım'daki askeri operasyonu için hayati bir tedarik hattı.

SBU'nun başkanı Vasyl Maliuk, "Sea Baby" adı verilen drone'unun, işgalden hemen sonra başlayan geliştirme sürecinin sonucu olduğunu belirtti. Maliuk, "Deniz yüzeyi dronları, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin benzersiz bir icadıdır. Özel şirketlerin hiçbiri bu işin içinde değil. Bu dronları kullanarak son zamanlarda Kırım köprüsüne, büyük saldırı gemisi Olengorskiy Gornyak'a ve SIG tankerine başarılı bir saldırı gerçekleştirdik." dedi.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'nın Kırım köprüsüne yapılan saldırıyı gösteren görüntüleri yayınladı - Son Dakika


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