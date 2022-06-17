Ukrayna savaşı: Kiev'e sürpriz ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Johnson 'Savaşın denklemini değiştirebilecek askeri eğitim programı önerdim' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna savaşı: Kiev'e sürpriz ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Johnson 'Savaşın denklemini değiştirebilecek askeri eğitim programı önerdim' dedi

17.06.2022 22:56
Ukrayna savaşı: Kiev'e sürpriz ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Johnson 'Savaşın denklemini değiştirebilecek askeri eğitim programı önerdim' dedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek amacıyla başkent Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek amacıyla başkent Kiev'e sürpriz bir ziyarette bulundu.

Johnson, Ukrayna güçleri için, savaşın "denklemini değiştirebileceğini" söylediği bir askeri eğitim programı açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere önderliğindeki programın her 120 günde 10,000 askeri eğitme potansiyeline sahip olacağı belirtildi.

Johnson'ı Kiev'de karşılayan Zelenskiy, onu ülkesinin "büyük dostu" olarak tanımladı.

Bu, Başbakan Johnson'ın Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Ukrayna'ya yaptığı ikinci ziyaret oldu.

Sürpriz ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Johnson, ziyaretinin İngiltere'nin Ukrayna halkının yanında olduğuna dair açık ve net bir mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.

Johnson, "Ukraynalı askerler ülkenizin egemenliğini savunmak için İngiltere füzelerini ateşlerken, aynı zamanda kanıksadığımız özgürlükleri de savunuyorlar. İşte bu nedenle Başkan Zelenskiy'e bu savaşın denklemini değiştirebilecek yeni ve büyük bir askeri eğitim programı önerdim" dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, programın İngiliz uzmanlığıyla Ukrayna ordusunu eğiteceği ve "konuşlanmalarını hızlandırmalarına, güçlerini yeniden inşa etmelerine ve direnişlerini arttırmalarına" olanak sağlayacağı kaydedildi.

Askerlerin "cephede savaş kazanma becerilerinin yanı sıra temel tıbbi eğitim, siber güvenlik ve patlayıcılara karşı taktikler" öğreneceği vurgulandı.

Hükümet, programa uluslararası ortakların da davet edileceğini ekledi.

Teklifin Zelenskiy tarafından kabul edilmesi halinde, Ukrayna dışında gerçekleştirilmesi beklenen eğitim operasyonunun boyutu hakkında görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Daha önceki Orbital Operasyonu kapsamında İngiltere 2015'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar 22,000'den fazla Ukraynalı personeli eğitmişti.

'Tahıl ablukası' da görüşüldü

Başbakanlık açıklamasında, iki liderin ayrıca İngiltere'nin "tahıl ablukasının sona erdirilmesinde nasıl önemli bir rol oynayabileceğini" de görüştükleri belirtildi.

Johnson ziyaretini Ukrayna Cumhurbaşkanı ile çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak duyurdu; "Sayın Başkan, Volodimir. Yeniden Kiev'de olmak çok güzel" diye yazdı.

Zelenskiy'nin Telegram hesabından paylaşılan mesajda da "Günlerdir süren bu savaş Büyük Britanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin sağlam ve kararlı olduğunu kanıtlamıştır. Ülkemizin büyük dostu Boris Johnson'ı tekrar Kiev'de görmekten memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Başbakan Johnson, Doncaster'da bir grup Muhafazakâr milletvekilinin düzenlediği bir konferansa katılacaktı; ancak Kiev'e gitmek üzere ziyaretini iptal etti.

Johnson'ın ziyareti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu Avrupalı liderlerin Ukrayna ziyaretlerinin ardından gerçekleşti.

Bu ziyaretlerin ardından Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB'ye adaylık statüsü verilmesi teklifini destekleyerek Ukrayna'yı bloğa katılmaya bir adım daha yaklaştırdı.

YORUMLAR
500
Zelenski'den Macron'a soğuk tavır! Kucaklamaya çalıştı ama buz gibi bir karşılık aldı Zelenski'den Macron'a soğuk tavır! Kucaklamaya çalıştı ama buz gibi bir karşılık aldı İngiltere, Ukrayna'ya askeri eğitim önerdi İngiltere, Ukrayna'ya askeri eğitim önerdi
Kaynak: BBC

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, England, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Kiev'e sürpriz ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Johnson 'Savaşın denklemini değiştirebilecek askeri eğitim programı önerdim' dedi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
22:59 Parkta gördüğü husumetlisine 3 el ateş eden adamın sözleri pes dedirtti: Bilseydik daha yakışıklı çıkardık
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 23:05:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: Kiev'e sürpriz ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Johnson 'Savaşın denklemini değiştirebilecek askeri eğitim programı önerdim' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement