Ukrayna Savunma Bakanı: 1 milyon kişilik askeri güçle ülkemizin güneyini geri almayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanı: 1 milyon kişilik askeri güçle ülkemizin güneyini geri almayı hedefliyoruz

11.07.2022 14:02
Ukrayna Savunma Bakanı: 1 milyon kişilik askeri güçle ülkemizin güneyini geri almayı hedefliyoruz

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal beşinci ayında ve Rus ordusu özellikle ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal beşinci ayında ve Rus ordusu özellikle ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın "daha yeni başladığını" söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise "NATO'nun silah desteği ve yaklaşık bir milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine konuşan Reznikov, Ukrayna ekonomisini kurtarmak için ülkenin güneyinde, Karadeniz kıyısındaki bölgelerin geri alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Reznikov, Ukrayna'ya NATO düzeyinde silah ve hava savunması desteği yapan İngiltere'ye teşekkür etti, yardımların ve silah teslimatlarının hızlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın bundan önce Sovyet döneminden kalma silahlarla yetinmek zorunda kaldığına dikkat çeken Reznikov, "Askerlerimizi korumak için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Howitzer toplarını bekleyerek geçirdiğimiz her gün yüzlerce askerimizi kaybedebiliyoruz" dedi.

Reznikov, "Ordumuzda yaklaşık 700 bin askerimiz var. Buna ulusal muhafızları, polis teşkilatını ve sınır koruma ekiplerini eklediğimizde neredeyse bir milyonluk askeri gücümüz oluyor" diye konuştu.

BBC'ye konuşan Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nün araştırma görevlilerinden Dr. Jack Watling ise bu sayının yanıltıcı olduğunu söyledi:

"Rusya'ya karşı savunma harekatına bir milyon kişi katılmayacak...Normal şartlarda bu tür bir savunmada karşı tarafı şaşırtmak gerekir. Bu sayıyı bu şekilde duyurmak, Rusya'nın gözünü korkutmak ve böylesine büyük bir tehdide karşı geniş bir savunma stratejisine zorlamak ve askeri gücünü dağıtmak için yapılıyor."

BBC Ukrayna Muhabiri Joe Inwood ise Savunma Bakanı'nın açıklamasını somut bir plandan ziyade bir toplanma çağrısı olarak yorumluyor.

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ilerlemeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna işgali çoğunlukla ülkenin doğusundaki endüstriyel bölgelere yoğunlaşmış durumda.

Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda, özellikle Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

Pazar günü Donetsk'teki Chasiv Yar bölgesine yapılan bir saldırı sırasında vurulan beş katlı bir apartman binasında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı, 20'ye yakın kişinin ise hala enkaz alanında olduğu ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Karadeniz kıyısındaki noktalar uzun vadede önemli'

BBC Ukrayna Muhabiri Joe Inwood, Ukrayna'nın güneyindeki ve özellikle Karadeniz kıyısına erişim noktalarındaki bölgelerin uzun vadede Rusya için önemli olacağını belirtiyor.

Inwood, Ukrayna'nın şimdiye kadar güneyde uyguladığı savunma çalışmasının sınırlı olduğunu ifade ediyor, ancak yetkililerin son zamanlarda işgal altındaki Herson ve Zaporijya kentlerini geri almak istediğine işaret eder açıklamalarda bulunduğunu söylüyor.

Ukrayna'nın güneyinde konuşlandırılmış askeri birlikler son 24 saat içinde Rusya'ya ait iki adet geçici karargâhın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk ise bu bölgelerde "büyük çaplı bir çatışmaya" hazır olunması ve halkın bölgeden çekilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: BBC

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Savunma Bakanı: 1 milyon kişilik askeri güçle ülkemizin güneyini geri almayı hedefliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanı: 1 milyon kişilik askeri güçle ülkemizin güneyini geri almayı hedefliyoruz - Son Dakika
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