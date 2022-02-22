Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri! - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!

22.02.2022 21:13

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdığını açıklayarak bölgeye Rus güçlerinin girmesi talimatını verdikten sonra sıcak savaş ihtimali daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İşte Rusya ve Ukrayna'nın karşılaştırmalı olarak güçleri ve askeri ünite sayıları.

Uzun zamandır devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde dün önemli anlar yaşandı, tarihi kararlar verildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk'ı resmen tanıdığını duyurarak bölgeye Rus güçlerinin girmesi talimatını verdi. Bu gelişmelerle birlikte sıcak savaş ihtimali daha yüksek sesle konuşulmaya başlarken, iki ülkenin askeri güçleri de merak konusu oldu.

BÜTÇELERİ VE ASKER SAYILARI

Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç kapasitelerine bakıldığında iki ülke arasında büyük bir fark göze çarpıyor. Nükleer bir güç olan Rusya'nın savunma bütçesi 78 milyar dolarken Ukrayna'nın ise 1,6 milyar dolar olarak göze çarpıyor. Rusya'nın 3 milyon 14 bin asker sayısına karşılık Ukrayna'nın 1 milyon 155 bin askeri bulunuyor.

HAVA GÜÇLERİ

Hava gücünde Rusya'nın 1.531 saldırı uçağı ve 538 helikopteri var. Öte yandan Ukrayna'nn ise toplam savaş uçağı ve helikopteri sayı 134.

KARA GÜÇLERİ

Askeri kara araçlarında da büyük bir fark söz konusu. Rusya'nın 13 bin tank ve 4 bin 465 topuna karşılık Ukrayna'nın 2 bin 430 tankıyla 2 bin 40 topu var. Rus ordusuna ait 27 bin 100 zırhlı askeri araç varken, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı askeri aracı var.

DENİZ GÜÇLERİ

Deniz gücünde ise Rusya'nın Karadeniz'de 214 askeri gemisi var. Ukrayna'nın ise 13 gemisi bulunuyor.

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