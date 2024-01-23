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Ukrayna'ya yapılan füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'ya yapılan füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Kiev bölgesine ve Harkiv'e gerçekleştirdiği füze saldırısında Ukrayna'da 5 kişi hayatını kaybetti. Harkiv'de 3 kişi ölürken, 42 kişi yaralandı. Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ise toplamda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna\'ya yapılan füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
23.01.2024 - 12:56,
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Ukrayna'da sabah saatlerinde Rusya'nın Kiev bölgesine ve Harkiv'e füze saldırısında bulunduğu ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Acil Durum Hizmetleri kurumu Rusya tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarında Harkiv'de 3 kişinin öldüğünü, 4'ü çocuk olmak üzere 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev bölgesinde bir kişinin ve Dnipropetrovsk bölgesinde ise 1 kişinin öldüğü açıklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ukrayna'ya yapılan füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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