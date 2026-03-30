Ukrayna'da gece kulübünde çekilen görüntü viral oldu

Rusya ile yıllardır savaş halinde olan Ukrayna’da bir gece kulübünden paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede binlerce kez izlenen video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

"BUNLAR SAVAŞTA DEĞİL Mİ?"

Görüntülerde eğlenen kalabalık bir grubun müzik eşliğinde dans ettiği anlar yer aldı. Savaşın gölgesindeki bir ülkeden gelen bu görüntüler, izleyenleri şaşırttı. Çok sayıda kullanıcı videoya yorum yaparak “Bunlar savaşta değil mi?” sorusunu sordu.

SAVAŞ GÜNLÜK HAYATI DURDURMADI

Uzmanlar ve bölgeyi yakından takip edenler ise Ukrayna’da hayatın tamamen durmadığını, özellikle büyük şehirlerde günlük yaşamın belirli ölçüde devam ettiğini vurguladı. Gece kulüpleri, restoranlar ve sosyal alanlar, güvenli bölgelerde faaliyet göstermeyi sürdürüyor.