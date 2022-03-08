Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar - Son Dakika
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Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar

08.03.2022 08:43
Ukraynalı kadınlara fuhuş çeteleri tuzağı: Savaştan kaçan kadınların çaresizliklerinden faydalanıyorlar

Ukraynalı kadınlar, fuhuş çetelerinin tuzağına düşmeye başladı. Suç çeteleri, fuhuş yaptırmak için savaştan kaçan Ukraynalı kadınları hedef alıyor. İngiliz medyasına konuşan Ukraynalı bir kadın fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.

İnsanlıktan nasibini almamış fuhuş şebekeleri, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mülteci kadınları hedef almaya başladı.

Çeteler, kadınların ve çocukların zor durumlarından da faydalanmak istiyor. Rusya Ukrayna savaşı 13. günde de devam ediyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VAADİYLE

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre,27 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, fuhuş çeteleri tarafından ücretsiz ulaşım vaadiyle kandırıldıklarını söyledi. Ukraynalı kadın, Polonya'ya geçmek isteyen bir arkadaşının Varşova'ya ücretsiz götüreceğini söyleyen bir kişi tarafından kandırıldığını belirtti.

Zor durumda kalan arkadaşının ulaşım teklifini kabul ettiğini söyleyen genç kadın "Varşova'ya vardıklarında arkadaşımdan para istemiş. Kendisine borcu olduğunu söyleyip bu borcu çalışarak ödemesi gerektiğini söylemiş." ifadelerini kullandı.

ZORLA FUHUŞUN YAYGINLAŞACAĞI KESİN

Uluslararası CARE şirketinde insan ticareti ve cinsel istismarla mücadele üzerine araştırmalar yapan Lauren Agnew İngiliz medyasında yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki savaş insan kaçakçılığı açısından oldukça kötü sonuçlar doğuracak. Avrupa'daki mülteciler giderek artan bir istismar riski ile karşı karşıya" dedi.

"Zaman geçtikçe mültecilerin insan tacirleri tarafından kullanıldığını, zorla fuhşa yönlendirildiklerini göreceğimiz kesin" diyen Lauren Agnew, "Bu çeteler için savaş kâr elde etmek demek. Mültecilerin savunmasızlığından yararlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK UKRAYNALI MÜLTECİ POLONYA'DA

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, son 24 saatte 106 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Bossernaker, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya toplam 800 bin kişinin geçtiğini belirterek "Şu anda Polonya-Ukrayna sınırında 30 kabul noktası oluşturduk. Ayrıca yerel yönetimler tarafından oluşturulan küçük kabul noktaları da bulunuyor." dedi.

Polonya makamları ayrıca Polonya'nın 27 noktasında Ukraynalıların yardımlarla ilgili bilgi alabilecekleri merkezler kurulduğunu bildirdi.

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