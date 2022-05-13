Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı" - Son Dakika
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Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"

13.05.2022 16:49
Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un Kremlin'in bocalayan istilası sebebiyle görevden alındığını iddia etti. Gerasimov hakkında ortaya atılan iddialar Moskova Zafer Bayramı geçit törenine katılmamasından sonra gündeme geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın askeri danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, "ön bilgilerin" General Gerasimov'un görevinden alındığına işaret ettiğini, Vladimir Putin ve yakın çevresinin ülkenin silahlı kuvvetlerine liderlik etmeyi sürdürmesine izin verilip verilmeyeceğini değerlendirdiğini belirtti.

The Independent'ta yer alan habere göre söz konusu görevden alma olayına ilişkin resmi bir onay bulunmamakla birlikte, ordudaki üst düzey komutanların tasfiyesiyle ilgili söylentiler General Gerasimov'un Pazartesi günü Rusya'nın her yıl düzenlediği Zafer Bayramı geçit törenine katılmaması sonrasında arttı.

Kiev'i erkenden ele geçiremeyen, ağır asker ve teçhizat kaybı yaşayan Rus ordusu, savaşta birkaç büyük aksaklıktan mustarip oldu. Başkenti ele geçirememelerinin ardından Rus birlikleri geri çekilerek yeniden toplanmış, odaklarını Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Moskova destekli ayrılıkçıların 8 yıldır Ukrayna askerleriyle savaştığı Donbas bölgesine çevirmişti.

PUTİN, KOMUTANLARI TASFİYE EDİYOR

Ne var ki Rusya'nın Donbas'taki ilerlemesi de yavaş oldu ve Batılı yetkililer Rusya'nın hiçbir şehri ele geçiremediğini söylüyor. Rusya'nın kazanımlarının yetersizliği, Putin'in başarısızlıklardan sorumlu tutulan komutanları tasfiye etmeyi planladığı yönünde spekülasyonlarına yol açtı.

Haberlerde Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın kontrolündeki bir Telegram kanalının iki komutanın daha savaş alanlarındaki kayıplar nedeniyle görevden alındığını iddia ettiği bildirildi. Söz konusu Telegram kanalında Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Igor Osipov'un görevinden alınarak tutuklandığı iddia edilirken 6'ncı Ordu Komutanı Korgeneral Vladislav Erşov'un yanı sıra Batı Askeri Bölgesi Tank Ordusu komutanı Korgeneral Sergey Kisel, Kisel'in komutan yardımcılarından biri ve Güney Askeri Bölgesi 22'nci Ordu Komutanı Tümgeneral Arkady Marzoev'le birlikte kovulduğu bildirildi.

"RUS GENELKURMAYI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLECEK"

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace geçen hafta yaptığı açıklamada Rus ordu komutanlarının "tasfiye edilip kovulmak üzere olduklarından dehşete düştüğünü" söylemişti.

Wallace, "Rus sistemindeki bir şeyin komutası yalnızca sizin elinizdeyse dikkatli olun çünkü uzun sürmeyebilir" ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Sistemde bir gerginlik noktası var. Eski KGB görevlisine [Putin] güçlü bir lider olduğu için ne kadar saygı duysalar da Rus Genelkurmayı onun yarattığı bu karmaşadan dolayı günah keçisi ilan edilecek."

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SON DAKİKA: Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı" - Son Dakika
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