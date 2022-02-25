Ukraynalılar evlerini evcil hayvanlarıyla birlikte terk ediyor, onları geride bırakmıyor - Son Dakika
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Ukraynalılar evlerini evcil hayvanlarıyla birlikte terk ediyor, onları geride bırakmıyor

25.02.2022 22:15

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinden sonra evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, geride evcil hayvanlarını bırakmıyor. Zorlu koşullara evcil hayvanlarıyla birlikte hareket ediyorlar. İşte o görüntüler...

Dünyanın en büyük hayvansever kanallarından biri olan Danimarka kökenli Missenell, sayfası Ukraynalıların evcil hayvanlarını geride bırakmayarak evlerini terk ettiğine dair görüntüler yayınladı.

Hesaptan yapılan paylaşımda "Ukraynalılar evcil hayvanlarıyla kaçıyorlar. Onları geride bırakmıyorlar" denildi. Sayfada ayrıca Ukraynalıların hayvanlarıyla gidişlerinin görüntüleri yayınlandı ve "Evcil hayvanlarınızı toplayıp evinizi terk etmenin acı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Missenell hesabında Danimarka Kraliyet ailesinin Ukrayna ile Rusya arasında ve tüm dünyada barış için dua ettiği belirtilerek, "lütfen bu savaşı durdurun" denildi.

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