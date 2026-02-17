Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Haberin Videosunu İzleyin
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı
17.02.2026 08:06  Güncelleme: 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı
Haber Videosu

İtalya'da etkili olan yüksek gelgit nedeniyle sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelerde balıkların suyla birlikte kıyı ve cadde aralarına taşınması dikkat çekti; yetkililer taşkınlara karşı MOSE bariyer sistemini devreye aldı.

İtalya'nın turistik kanallarla ünlü kenti Venedik'te yüksek gelgit (acqua alta) etkisini sürdürüyor. Kuzey Adriyatik Denizi'ndeki gelgit olayları, bu yıl da su seviyesinin yükselmesine ve kentin sokaklarının suyla kaplanmasına neden oldu. Kentteki su seviyesinin belirli bölgelerde 110 santimetre ve üzerine çıkması, sokakların ve meydanların sular altında kalmasına yol açtı.

ÜLKEDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Bu durum sonucunda cadde ve sokaklara su dolarken, bazı halk arasında özellikle balıkların birikmiş su ile alışılmadık alanlara taşındığına dair sosyal medya içerikleri paylaşıldı. Gelgit olayıyla ilgili Venedik'teki sel bariyer sistemi MOSE, su seviyesinin yükselmesine karşı devreye alınıyor ve şehirdeki taşkınların azaltılması hedefleniyor.

"Acqua alta" olarak adlandırılan yüksek su fenomeni, gözetimli uyarı sistemleri ile halk ve turistlere önceden bildiriliyor. Su baskınları sırasında yaya yolları, yükseltilmiş geçitler ve geçici platformlar kullanılarak kentin su altında kalan bölgelerinde hareket kolaylaştırılıyor.

TARİHİ YAPILAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Uzmanlar, gelgitlerin sıklaşmasının yalnızca kısa süreli su baskınlarına yol açmadığını aynı zamanda uzun vadede kentin tarihi yapıları ve günlük yaşam üzerinde artan baskı oluşturduğunu da belirtiyor. Bu artışta iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki yükselişin etkili olduğu ifade ediliyor.

İtalya, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı 17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Ramazan desteği başvuruları başladı İşte adım adım detaylar... Ramazan desteği başvuruları başladı! İşte adım adım detaylar...
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
Sosyal medya yasası yolda Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü... Sosyal medya yasası yolda! Yüz tanıma sistemi, ebeveyn kontrolü...
Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı Üzerinden araba geçen öğretmenle ilgili korkunç detay! Tartıştığı eşi arabaya almayınca facia yaşandı
Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor Sıra dışı bir düğün yapacak Oyuncu Sıla Türkoğlu evleniyor! Sıra dışı bir düğün yapacak
Adalet Bakanı Gürlek’ten İsrail’e Batı Şeria tepkisi: ’’Asla kabul edilemez’’ Adalet Bakanı Gürlek'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi: ''Asla kabul edilemez''
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Karşıyaka’da işçiler sokağa indi 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL Karşıyaka'da işçiler sokağa indi! 7 aydır maaş yok, alacakları 400 bin TL

08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Herkes merakla bekliyor Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
Herkes merakla bekliyor! Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi, işte favori
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:24
Barcelona’ya derbide büyük şok Koltuğunu kaybetti
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:45
12 ilde dolandırıcılık operasyonu 60 kişi tutuklandı
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı
07:34
İstanbul ve Adana’da DAEŞ operasyonu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
07:10
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 09:02:24. #7.11#
SON DAKİKA: Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.