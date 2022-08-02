Ülkeyi karıştıran ölüm! Senatörün cesedi gölden çıkarıldı - Son Dakika
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Ülkeyi karıştıran ölüm! Senatörün cesedi gölden çıkarıldı

02.08.2022 10:49

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da göle düşmesi sonucu başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiği öne sürülen Senatör Zulma Gomez'in cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Paraguay basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde, ceset bulundu. Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin 61 yaşındaki senatör Gomez'e ait olduğu ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Savcılıktan yapılan açıklamada, Gomez'in ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı bildirildi. Gomez'in göle düşmesi sonucu, başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmasına rağmen görgü tanığı Gomez'in torunu, senatörün göle düştüğünü görmediğini belirtti.

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Kaynak: AA

Paraguay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi karıştıran ölüm! Senatörün cesedi gölden çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran ölüm! Senatörün cesedi gölden çıkarıldı - Son Dakika
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