Uluslararası Adalet Divanı, Rusya\'ya karşı açılan davada Ukrayna\'nın tazminat talebini reddetti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'ya karşı Ukrayna'nın 2017'de açtığı davada Ukrayna'nın tazminat talebi dahil iddialarının çoğunu reddederek Rusya'nın beraatına karar verdi. Öte yandan UAD, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı iddialarını 'gerektiği şekilde soruşturmadığına' hükmetti.
UAD, 2017'de Ukrayna tarafından Rusya aleyhine açılan "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme (CERD) ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme'nin (ICSFT) birçok maddesini ihlal ettiği" gerekçesiyle açılan davada dün nihai kararını açıkladı. UAD'nin Başyargıcı Joan Donoghue tarafından okunan 43 sayfalık karar metninde, Rusya'nın ayrılıkçıların finanse edilmesine yönelik Ukrayna'nın iddialarını 'gerektiği gibi soruşturmadığına' hükmetti.
UAD, Rusya'nın ICSFT'nin birçok maddesini ihlal ettiği yönündeki Ukrayna'nın iddialarının yeterli düzeyde ispatlanmadığını ifade ederek iddiaları reddetti. UAD ayrıca CERD kapsamındaki 2. ve 5. Maddesi hariç iddiaları da Rusya lehine reddetti. Ukrayna'nın tazminat talebi de reddedildi.
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, UAD'ın kararlarıyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada "Mahkemenin Rusya'nın iki davada, Ukrayna'ya göre Donbass halkına yardım etmek için Rusya'da fon toplayan kişilerin faaliyetlerini gerektiği gibi soruşturmadığı yönündeki iddiası şaşkınlıkla karşılandı. Mahkeme kendi uygulamasına karşı çıkmak ve 'terörizmin' ya da 'finansmanının' hiçbir belirtisinin bulunmadığı bir durumda, Terörizmin Finansmanı Sözleşmesinin uygulanabilirliğini kanıtlamak için eşi benzeri görülmemiş derecede düşük bir çıta koymak zorunda kaldı" denildi.
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