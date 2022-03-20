Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı - Son Dakika
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı

20.03.2022 11:33

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonotun sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giymesi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Konu ile ilgili Kozmonot Oleg Artemyev, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." dedi.

18 Mart 2022 tarihinde uzaya gönderilen Rus kozmonotların sarı renkli tulum giymeleri dikkat çekmişti. Dış basında yer alan haberlerde Rus kozmonotların sarı renk tulum giymesinin sebebi Ukrayna'ya yönelik bir destek olarak yansıtılırken gerçeğin öyle olmadığı kısa süre içerisinde anlaşıldı.

"UZAYDA DA OLSAK BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." ifadesini kullandı. Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi. Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, "Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti. Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü.

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Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2) Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu (2)

18 mart, Ukrayna, Uzay, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı - Son Dakika


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