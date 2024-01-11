 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Umman Körfezi'nde Maskeli Silahlı Kişiler Tarafından Bir Ham Petrol Tankeri Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Umman Körfezi'nde Maskeli Silahlı Kişiler Tarafından Bir Ham Petrol Tankeri Ele Geçirildi

Umman Körfezi'nde siyah askeri tarzda üniformalar giyen beş maskeli silahlı kişi, St. Nikolas ham petrol tankerini ele geçirdi. Gemi ile iletişim kesildi ve geminin İran'a doğru ilerlediği düşünülüyor. Olay, Sohar limanının doğusunda meydana geldi. Geminin sahipleri ve güvenlik uzmanları durumu doğruladı ve yetkililer soruşturma başlattı.

Umman Körfezi\'nde Maskeli Silahlı Kişiler Tarafından Bir Ham Petrol Tankeri Ele Geçirildi
11.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 15:14
Abone Ol

Beş maskeli silahlı kişi, siyah askeri tarzda üniformalar giyerek Umman Körfezi'nde bir ham petrol tankerini ele geçirdi.

St. Nikolas ham petrol tankerinin sahipleri, gemiyle erken saatlerde, Perşembe sabahı iletişimlerini kestiklerini Arab News'e bildirdi.

Olay, Umman'ın Sohar limanının 50 deniz mili doğusunda meydana geldi.

Güvenlik uzmanları, geminin takip sistemine müdahale edildiğini ve geminin İran'a doğru ilerlediğine inanıldığını söylüyor.

M/T St. Nikolas'ın yöneticisi olan Empire Navigation'dan bir sözcü, Arab News'e, gemi ile iletişimlerini yaklaşık olarak Atina saati ile 06:30'da (GMT 04:30) "Umman kıyılarına yakın, Sohar'a yakın" seyir halindeyken kaybettiklerini doğruladı. "Geminin toplam 19 mürettebatı var: 18 Filipinli ve bir Yunan vatandaşı."

"Gemi, önceki günlerde Basra (Irak) limanında yüklenmiş ve Suez Kanalı üzerinden Aliaga'ya (Türkiye) gidecek yaklaşık 145.000 metrik ton ham petrol taşıyor. Geminin kiracısı Tupras."

"Empire Navigation, acil durum planını devreye soktu, ilgili makamları bilgilendirdi ve St. Nikolas ile iletişimi yeniden kurma çabası içinde."

Reuters, ABD özel istihbarat şirketi Ambrey'in, tankerin otomatik tanımlama sistemini kapattığını, tankerın İran'a doğru gittiğini belirterek "UKMTO'nun web sitesi, denizcileri Orta Doğu'da uyarıda bulunarak şu ifadeyi kullandı: "UKMTO, geminin yaklaşık olarak UTC 0330'da Sohar, Umman'ın 50 deniz mili doğusunda 4-5 silahlı yetkisiz kişi tarafından el konduğuna dair bir rapor aldı."

"Yetkisiz girenlerin askeri tarzda siyah üniformalar ve siyah maskeler giydikleri bildirildi."

"CSO, geminin İran karasularına doğru rotasını değiştirdiğini ve gemi ile iletişimin kaybolduğunu rapor etti. Yetkililer soruşturma yapıyor."

Sitelerinde daha önceki bir rapor şöyle diyordu: "CSO, telefon üzerinden bilinmeyen sesleri ve Kaptanın sesini duyduğunu bildirdi. Şu anda gemilerle ilgili daha fazla iletişim kuramıyoruz. Yetkililer soruşturma yapıyor."

Daha önceki raporlar, bölgedeki gemilere "dikkatli geçiş yapmalarını ve herhangi şüpheli aktiviteyi UKMTO'ya bildirmelerini" öneriyordu.

AP, gemiye binenlerin gemiye binerken gözetim kameralarını kapattığını bildirdi.

Devam eden bu olay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son iki ay içinde Kızıldeniz'deki gemilere yönelik Huti saldırılarını "en sert ifadelerle" kınadığı bir karar aldıktan sadece bir gün sonra meydana geldi.

Şu anda, UKMTO web sitesinde bu olayın "Soygun, Baskın, Şüpheli yaklaşım"ın gerçekleştiğini belirten sarı bir durumu vardır. Kırmızı bir durum, "Saldırı, Kaçırma, Olay, Kaçırma" anlamına gelir.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Birleşik Krallık, Umman Denizi, İran, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Umman Körfezi'nde Maskeli Silahlı Kişiler Tarafından Bir Ham Petrol Tankeri Ele Geçirildi - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:08:05. #1.13#
SON DAKİKA: Umman Körfezi'nde Maskeli Silahlı Kişiler Tarafından Bir Ham Petrol Tankeri Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement