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Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi - Son Dakika

Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi

03.02.2022 22:04
Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi

Kanada'nın Brampton eyaletindeki ünlü bir kadın ayakkabı mağazasının müdürü Darion Kydd, içerisine spermlerini bıraktığı bir ayakkabıyı kadın müşterisine denetti. Bununla da yetinmeyen müdür bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza ve müdür büyük tepki topladı.

Kanada'nın Brampton eyaletindeki ünlü kadın mağazasında meydana gelen olay, mide bulandırdı. Kadınların uğrak mağazalarından olan mağazanın müdürü Darion Kydd, bir kadın müşterisine denemek için götüreceği ayakkabının içerisine spermlerini bırakıp, bu anları kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Kydd daha sonra bu anlara ait fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Mağaza müdürünün skandal hareketi, kısa süre içerisinde büyük tepki topladı.

İŞTEN ATILDI

Skandal olayın ardından mağazadan da resmi açıklama geldi. Müdürün yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu belirten mağaza yetkilileri, Darion Kydd'in işine son verildiğini açıkladı. Mağaza ayrıca kadın müşterisinden ve diğer insanlardan özür diledi.

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Kanada, Medya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi - Son Dakika
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