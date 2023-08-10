Ünlü İngiliz cerrah Güney Afrika'da yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika
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Ünlü İngiliz cerrah Güney Afrika'da yanlışlıkla öldürüldü

10.08.2023 14:08

İngiltere'nin ünlü cerrahlarından biri olan Kar Hao Teoh, ailesiyle tatil için gittiği Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yanlış yola girerek taksiciler ve polis arasındaki çatışmaların yaşandığı bölgeye girdi. Bu sırada kafasına isabet eden bir mermi sonucu hayatını kaybetti. Teoh'un eşi ve çocukları da bu olayı gözleri önünde yaşadı. Güney Afrika yetkilileri olayı doğrularken, İngiltere Dışişleri Ofisi ailenin yanında olduğunu ve yerel makamlarla iletişim halinde olduklarını açıkladı. Teoh, Prenses Alexandra Hastanesi NHS Trust'ta çalışan bir cerrah olarak tanınıyordu. Cape Town'daki taksi grevi nedeniyle şiddetli protestolar yaşanırken, Teoh'un ailesine yardım etmek amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı.

İngiltere'nin en ünlü cerrahlarından doktor, Kar Hao Teoh, ailesi ile tatil için gittiği Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki havalimanından araçla çıktığı sırada yanlış yola girdi.

Ünlü İngiliz cerrah Güney Afrika'da polis ve grev yapan taksiciler arasında çatışma yaşanan bölgeye yanlışlık girince öldürüldü

Yanlışlık eylem yapan taksiciler ve polis arasında çatışmaların yaşandığı bölgeye girince kafasına mermi isabet etmesi sonucu eşi ve çocuklarının göz önünde hayatını kaybetti.

. Güney Afrika yetkilileri, bir İngiliz vatandaşının geçtiğimiz perşembe günü Cape Town'un Nyanga bölgesinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı. İngiltere Dışişleri Ofisi ise "Güney Afrika'da hayatını kaybeden İngiliz bir adamın ailesine destek sağlıyoruz ve yerel makamlarla iletişim halindeyiz" açıklamasını yaptı.

Prenses Alexandra Hastanesi NHS Trust'tan gelen bir açıklamada, "Ne yazık ki, danışman travma ve ortopedi cerrahı Kar Hao Teoh'un hayatını kaybettiğini doğrulayabiliriz. Kendisi hastanenin ekibinin saygın bir üyesiydi ve ayrıca bölgesel, ulusal ve uluslararası travma ve ortopedi ağlarında birçok kişi için değerli bir meslektaş ve arkadaştı" denildi.

Ünlü İngiliz cerrah Güney Afrika'da polis ve grev yapan taksiciler arasında çatışma yaşanan bölgeye yanlışlık girince öldürüldü

Güney Afrika Polis Servisi Albay Andrè Traut, yetkililerin ölümü incelediğini belirterek olayın yerini ve zamanını açıkladı. Traut, "Ölen kişi, aracının sürücü koltuğunda başına ateşli silah yarası ile oturuyordu" dedi. "İki şok geçirmiş yolcu ve bir bebek zaten tıbbi tedavi için yerel bir hastaneye götürüldü" şeklinde devam etti.

Ünlü İngiliz cerrah Güney Afrika'da polis ve grev yapan taksiciler arasında çatışma yaşanan bölgeye yanlışlık girince öldürüldü

Cape Town'daki taksi greviyle ilgili şiddetli protestolarda şu ana kadar beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Teoh'un ailesine yardım etmek amacıyla oluşturulan bir bağış kampanyası, şimdiye kadar 25,000 sterlinin üzerinde topladı. Sayfayı kuran arkadaşlar, aileyi desteklemek ve Teoh'un genç oğlu için anılar oluşturmak istediklerini belirtti.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Ünlü İngiliz cerrah Güney Afrika'da yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika


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