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Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı - Son Dakika
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Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, Atatürk fotoğraflı tişört giyme yasağı nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Yaşanan krize sessiz kalmayan ünlü isimler de "Sahaya çıkmadan atılan en güzel gol" diyerek destek oldu.

30.12.2023 - 10:39,  Güncelleme: 11:31
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan kriz ülke gündemine otururken sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü isimlerde yaşanan duruma sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yaparak destek oldu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

BURAK ÖZÇİVİT

"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

HANDE ERÇEL

"Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

TARKAN

"Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bu kararlarından ve dik duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Atamıza sahip çıkmanız çok değerli. Ne mutlu Türküm diyene. Yurtta sulh cihanda sulh"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

GÜLBEN ERGEN

"Sahaya çıkmadan atılan gol! Adının rüzgarıyla kazanılan galibiyet"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

DEFNE SAMYELİ

"Atatürk saygısızlık, tüm milletimize saygısızlıktır. İki büyük kulübümüzün aldığı maça çıkmama kararını onur ve gururla kucaklıyorum. Süper Kupa'nın bizim için kutsal milli değerleri hiç saydığı anlaşılan Suudi Arabistan'da ne işi var ayrıca?"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

ALİŞAN

"Biz birbirimizi yeneriz, siz bizi yenemezsiniz"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

UĞUR ARSLAN

"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

EZGİ MOLA

"Onların bir Ata'sı yok! Ne mutlu bize"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

GÜLŞEN

"Birlik beraberliği de sonsuz aşkı da senden öğrendik"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

MEHMET ALİ ERBİL

"Atatürk, pazarlık konusu olamaz"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
Ünlü isimler, Suudi Arabistan\'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
YORUMLAR (5)
  • MUŞİ DAYI: Aynı tepkiyi netfilx e veremeyen güruh, samimiyetiniz batsın Yanıtla 58 31
  • Ahmet yilmaz: Çok DEGERLÎ SANATÇILARIMIZA TESEKKÜR EDERIM NE MUTLU TÜRKÜM DÎYENE Yanıtla 13 16
  • yücel doğan: Bravoo tebrikler harikasiniz degerli sanatçılar, bu tepkilerin bir kismini da disney ve netflixe verseydiniz o zaman tek derdinizin maddi menfaat olmadigini anlardik! Yanıtla 13 5
  • Ali Arslan: Hepsi çok güzel ve gurur verici destekler, en beğendiğim Biz birbirimizi yeneriz Siz bizi yenemezsiniz Yanıtla 9 8
  • Ahmed Gok: Mevzu arap olunca SAZAN.... avrupa ve amerika olunca SU ÜSTÜNE YAZI YAZAN ülkemin trroşşş aydın ve sanatçıları :))))))) Yanıtla 6 2

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Son Dakika Dünya Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı - Son Dakika


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