Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan kriz ülke gündemine otururken sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü isimlerde yaşanan duruma sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yaparak destek oldu.
"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"
"Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm"
"Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bu kararlarından ve dik duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Atamıza sahip çıkmanız çok değerli. Ne mutlu Türküm diyene. Yurtta sulh cihanda sulh"
"Sahaya çıkmadan atılan gol! Adının rüzgarıyla kazanılan galibiyet"
"Atatürk saygısızlık, tüm milletimize saygısızlıktır. İki büyük kulübümüzün aldığı maça çıkmama kararını onur ve gururla kucaklıyorum. Süper Kupa'nın bizim için kutsal milli değerleri hiç saydığı anlaşılan Suudi Arabistan'da ne işi var ayrıca?"
"Biz birbirimizi yeneriz, siz bizi yenemezsiniz"
"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"
"Onların bir Ata'sı yok! Ne mutlu bize"
"Birlik beraberliği de sonsuz aşkı da senden öğrendik"
"Atatürk, pazarlık konusu olamaz"
Son Dakika › Dünya › Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı - Son Dakika