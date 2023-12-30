Ünlü isimler, Suudi Arabistan\'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

"Sizden daha Atatürkçüyüm" diyen Çakar, iki başkana da kimsenin sormadığını sordu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan kriz ülke gündemine otururken sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü isimlerde yaşanan duruma sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yaparak destek oldu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

BURAK ÖZÇİVİT

"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"

HANDE ERÇEL

"Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm"

TARKAN

"Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bu kararlarından ve dik duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Atamıza sahip çıkmanız çok değerli. Ne mutlu Türküm diyene. Yurtta sulh cihanda sulh"

GÜLBEN ERGEN

"Sahaya çıkmadan atılan gol! Adının rüzgarıyla kazanılan galibiyet"

DEFNE SAMYELİ

"Atatürk saygısızlık, tüm milletimize saygısızlıktır. İki büyük kulübümüzün aldığı maça çıkmama kararını onur ve gururla kucaklıyorum. Süper Kupa'nın bizim için kutsal milli değerleri hiç saydığı anlaşılan Suudi Arabistan'da ne işi var ayrıca?"

ALİŞAN

"Biz birbirimizi yeneriz, siz bizi yenemezsiniz"

UĞUR ARSLAN

"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"

EZGİ MOLA

"Onların bir Ata'sı yok! Ne mutlu bize"

GÜLŞEN

"Birlik beraberliği de sonsuz aşkı da senden öğrendik"

MEHMET ALİ ERBİL

"Atatürk, pazarlık konusu olamaz"