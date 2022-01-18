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Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu

18.01.2022 00:02
Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaretiyle ilgili yaptığı itiraf, dünya basınında manşet oldu. Williams, bekaretini anne ve babasının yatağında, okuldan bir kızla ilişkiye girerek kaybettiğini anlattı. Williams, eşinin Türk olması nedeniyle Türkiye'de "enişte" olarak tanınıyor.

İngiliz pop şarkıcısı Robbie Williams'ın bekaretiyle ilgili yaptığı açıklamalar, bir anda gündeme oturdu. Daha önce ilk sevgilisinin ismini şarkıya vermesiyle dikkat çeken Williams, bu sefer de aynı kadınla yaşadığı ilk ilişki anını anlattı.

"ANNEMİN YATAĞINDA OLDU"

Williams, okul döneminde arkadaşlarının baskısına maruz kaldığını belirterek, "Okuldan bir kızla bizim evimize gittik. Arkadaşlarım da dışarıdaydı ve ilişkiye girmemizi bekliyorlardı. Önce yapamadım ancak daha sonra yapmam gerektiğini düşündüm. İlk ilişkim annemin yatağında oldu ve sadece saniyeler sürdü" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu

"ADINA ŞARKI YAPMAMAM GEREKİYORDU"

Ünlü şarkıcı, ilk aşkının ismine şarkı yapmasıyla ilgili ise, "Evet, onun adına şarkı yapmıştım. Ancak belki de bunu yapmamam gerekiyordu, çünkü o yakında anne olacak" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı olay yarattı: Annem ve babamın yatağında oldu

TÜRK ASILLI AYDA FIELD İLE EVLİ

Robbie Williams, grubu olduğu Take That'te seslendirdiği şarkıların yanı sıra Türk asıllı Ayda Field ile evli olması nedeniyle de Türkiye'de geniş bir kesim tarafından tanınıyor. Türk hayranları Williams'a "enişte" lakabını takmıştı.

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Robbie Williams, Türkiye, Şarkı, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu - Son Dakika
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