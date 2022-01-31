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Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı - Son Dakika

Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı

31.01.2022 21:22

Ünlü İngiliz televizyon sunucusu Denise van Outen, katıldığı Steph's Packed Lunch programında herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Outen, yayında olduğu sırada evine hırsız girdiğini ve hırsızların kirli iç çamaşırlarıyla birlikte cinsel oyuncağını aldığını dile getirdi. Outen'in sözleri karşısında stüdyodakilerin büyük şaşkınlık yaşadıkları görüldü.

İngiltere'de geniş bir çevre tarafından tanınan eski oyuncu ve ünlü televizyon sunucusu Denise van Outen, Steph's Packed Lunch adlı programda uzun süre akıllardan çıkmayacak açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYADAN EVDE OLMADIĞIMI YAZDIM"

47 yaşındaki sunucu, bir gün yayında olduğu sırada sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını ve bu paylaşımda evinin boş olduğunu dile getirdiğini belirtti. Sunucu, hırsızların paylaşımı görmelerinin ardından harekete geçtiklerini anlattı.

Ünlü sunucu canlı yayında, evine giren hırsızların çaldığı şeyi açıkladı! Stüdyodakiler dondu kaldı

"KULLANILMIŞ İÇ ÇAMAŞIRLARIMI ÇALDILAR"

Sunucunun evine giden hırsızlar, yatak odasındaki çekmecede kullanılmış iç çamaşırları ve Outen'e ait cinsel içerikli oyuncağı çaldı. Eve geldiğinde dağınıklığı fark eden güzel sunucu, yaptığının bir hata olduğunu kabul ettiğini ve bir daha böyle bir paylaşıma imza atmayacağını dile getirdi.

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England, Medya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu, evine giren hırsızların çaldığı şeyi canlı yayında açıkladı! Stüdyodakiler donup kaldı - Son Dakika
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