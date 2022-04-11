Ünlü Times Meydanı'ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada - Son Dakika
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Ünlü Times Meydanı'ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada

11.04.2022 08:57

ABD'nin New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi vatandaşları korkuttu. İnsanların kaçış anları kameraya yansırken, yetkililer patlamanın rögarda meydana geldiğini bildirdi.

ABD'nin New York eyaletinde korkutan bir patlama meydana geldi. Bölgenin dünyaca ünlü noktası Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Vatandaşlar böyle kaçıştı

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, patlama sesi duyulduktan sonra panik halinde koşan insanlar görüldü. Patlama sonrası insanların yaşadığı panik ve kaçış anı böyle görüntülendi. Polis patlamanın olduğu bölgeyi kordon altına aldı.

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Vatandaşlar böyle kaçıştı

PATLAMA RÖGARDA OLMUŞ

Kablo arızası nedeniyle rögarda patlama meydana geldiğini belirten yerel yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını, maddi hasar meydana gelmediğini v e herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadığını duyurdular. Yetkililer ekiplerin olay bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade ettiler.

New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda korkutan patlama! Vatandaşlar böyle kaçıştı
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