Ünlü yönetmen Spike Lee\'den Filistin\'e destek

Ünlü film yönetmeni Spike Lee'den Filistin'e destek geldi. Spike Lee, Filistin'e desteğini NBA maçlarında "Filistin desenli çanta" ile gösterdi.

ÜZERİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI OLAN ÇANTA KULLANDI

ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All- Star hafta sonu maçlarını salondan takip eden Spike Lee'nin, Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren çantayı kullandığı görüldü.

FİLİSTİN BAYRAĞI PAYLAŞTI

Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.