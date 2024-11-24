Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Saldırı

Ürdün\'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Saldırı

Ürdün'de, İsrail Büyükelçiliği yakınında polis devriyesine saldırı düzenlendi, üç polis yaralandı.

24.11.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında, polis devriyesine bir silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda, üç polis yaralanırken; saldırgan, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Ürdün devlet medyasının kamu güvenliğine dayandırdığı habere göre, Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı meydana geldi. Amman'ın Rabiah mahallesinde polis devriyesine ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Saldırıda, üç polis yaralandı. Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Momani ateş açma olayını "görevlerini yapan Kamu Güvenlik Güçlerine yönelik bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Momani, "Ülkenin güvenliğine yönelik her türlü ihlal ve güvenlik personeline yönelik saldırılar sertlikle karşılanacaktır" diyerek soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Saldırı, İsrail Büyükelçiliği'ne yakın olan ve sık sık İsrail'e karşı düzenlenen gösterilerin olduğu bölgede gerçekleşti. Ürdün medyasında yer alan haberlere göre, Ürdün'ün İsrail ile imzaladığı barış anlaşması, ilişkilerin normalleşmesini Filistinli yurttaşlarının haklarına ihanet olarak gören pek çok vatandaş arasında sevilmiyor. Ürdün'ün 12 milyon vatandaşının çoğunun Filistin kökenli olduğu biliniyor.

Görgü tanıkları, Ürdün polisinin silah seslerinin duyulmasının ardından yoğun bir şekilde denetlenen İsrail Büyükelçiliğinin yakınındaki bir bölgeyi kordon altına aldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Büyükelçiliği, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Terör, Polis, Amman, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği Yakınında Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.