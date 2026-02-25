Ürdün\'den ABD ve İsrail\'e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları ve bölgedeki askeri hareketlilik artarken, Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyada geniş yankı uyandıran bir açıklama geldi. Kral Abdullah, Ürdün'ün hiçbir tarafın savaş alanı olmayacağını vurgulayarak "Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek." dedi.

"HAVA SAHAMIZ SAVAŞ ALANI DEĞİL"

Bölgedeki tansiyonun İsrail-İran hattında bir çatışmaya evrilme riskine karşı Ürdün Kraliyeti en net uyarısını yaptı. Kral 2. Abdullah, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ürdün, kendi güvenliğini ve egemenliğini korumakta kararlıdır. Hava sahamızın ihlal edilmesine veya topraklarımızın bir savaş alanı haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu karar, bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemek adına kırmızı çizgimizdir."

ABD VE İSRAİL'E SINIR ÇEKİLDİ

Bu açıklama, özellikle son günlerde bölgeye savaş uçağı ve lojistik yığınak yapan ABD ile operasyon hazırlığı içindeki İsrail için bir "sınır" niteliği taşıyor. Ürdün, jeopolitik konumu gereği İsrail ve İran arasındaki en kritik geçiş güzergahı üzerinde bulunuyor. Kral Abdullah'ın bu çıkışı, Ürdün'ün olası bir misilleme veya saldırı trafiğinde "tarafsız kalma" ve kendi topraklarını koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN KRİTİK HAMLE

Uzmanlar Ürdün'ün bu tavrının bölgesel bir savaşın yayılmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor. Kral Abdullah ayrıca, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için Suriye'nin istikrarına destek verilmesi ve Gazze'deki krizin bir an önce sonlandırılması gerektiğini de vurguladı.