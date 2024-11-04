HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde, bir otobüsün vadiye düşmesi sonucu 36 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 50 yolculu otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti. Polis, otobüsün 42 kişilik olduğunu belirtirken, kazanın sebebinin aşırı yüklemeden kaynaklı olabileceği kaydedildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Uttarakhand'da Otobüs Kazası: 36 Ölü - Son Dakika
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