Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

26.02.2026 14:56
Endonezya'nın Sukabumi kentinde 12 yaşındaki Nizam Syafei, üvey annesi tarafından işkenceye uğradığı ve kaynar su içmeye zorlandığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, ciddi iç yanıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Babası, çocuğun daha önce de üvey annesi tarafından şiddet gördüğünü ve resmi şikayetin hiçbir zaman geri çekilmediğini ifade etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Endonezya'nın Batı Java, Sukabumi kentinde yaşanan trajik olay, ülkeyi derinden sarstı. 12 yaşındaki Nizam Syafei, üvey annesi tarafından işkence gördüğü ve kaynar su içmeye zorlandığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Ölümünden kısa süre önce, kim tarafından kötü muamele gördüğü sorulduğunda fısıldayarak "Anneydi" dedi.

Nizam, 19 Şubat sabahı ciddi iç yanıkları nedeniyle acilen hastaneye götürüldü. Doktorlar, yemek borusunun kaynar suyla yakıldığını tespit etti ve çocuk aynı gün öğleden sonra hayatını kaybetti. Ayrıca vücudunda fiziksel şiddeti gösteren çok sayıda yara ve morluk bulunduğu belirtildi.

Çocuğun babası Anwar Satibi (38), Nizam'ın daha önce de 2025 yılında üvey annesi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. Anwar, eşine karşı polise başvurduğunu ancak eşinin özür dileyip davranışlarını değiştireceğine söz vermesi üzerine davanın arabuluculukla kapandığını söyledi. Babaya göre, resmi şikâyet hiçbir zaman geri çekilmedi.

Anwar, Nizam'ın üvey annesinin evlat edindiği oğullarıyla tartıştığında sürekli dayak yediğini, diğer iki çocuğun ise cezalandırılmadığını aktardı. Ölümünden bir gece önce Anwar işe gittiğinde eşinin oğlunun yüksek ateşlendiğini söylediğini, eve döndüğünde ise Nizam'ın kabarcıklar ve yanıklarla dolu olduğunu görünce şoke olduğunu belirtti. Eşi, kabarcıkların çocuğun ateşi çıktığında doğal olarak oluştuğunu iddia etti.

Hastanede yapılan incelemede, yanıkların şekli ve şiddeti istismar sonucu oluştuğunu gösteriyordu. Şu anda otopsi yapılmakta ve kesin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Sukabumi Polis Kriminal Soruşturma Birimi Başkanı AKP Hartono, soruşturmanın devam ettiğini ve polislerin adli tıp raporunu beklediğini açıkladı.

