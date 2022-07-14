Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı - Son Dakika
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Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı

14.07.2022 21:37

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçti. Geçmişte virüsün en belirgin semptomu ateş ve öksürük olarak görülen koronavirüsün güncel olarak sivrilen belirtisi boğaz ağrısı olarak öne çıktı.

Koronavirüs başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yeniden artış gösterdi. Virüsün yeniden artmaya başlamasında maske ve mesafe kurallarının gevşetilmesinin de etkisi olduğu belirtiliyor.

BOĞAZ AĞRISI YAŞADILAR

İngiltere'de 17 bin 500 koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Doktorlar, hastalar üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda çoğunun boğaz ağrısı yaşadığını tespit etti. Koronavirüsün daha önceki yaygın belirtileri arasında ateş ve öksürük görülüyordu.

TAT KAYBI DAHA AZ

Doktorlar, salgının başında yüksek derecede seyreden koku ve tat kayıplarına da şu anda hastalarda daha az rastlandığını ifade etti.

DETAYLARA DA YER VERİLDİ

Araştırmanın sonucunda koronavirüsün daha sık rastlanan yeni belirtilerine de yer verildi. İlk 20'yi şu belirtiler aldı:

  • Boğaz ağrısı - yüzde 58 oranında rapor edildi
  • Tıkalı burun - yüzde 40
  • Balgamsız öksürük - yüzde 40
  • Burun akıntısı - yüzde 40
  • Balgamlı öksürük - yüzde 37
  • Kısık ses - yüzde 35
  • Hapşırma - yüzde 32
  • Yorgunluk - yüzde 27
  • Kas ağrıları/ağrıları - yüzde 25
  • Baş dönmesi, sersemlik - yüzde 18
  • Şişmiş boyun bezleri - yüzde 15
  • Göz ağrısı - yüzde 14
  • Değişen koku - yüzde 13
  • Göğüs ağrısı sıkışması - yüzde 13
  • Ateş - yüzde 13
  • Titreme veya titreme - yüzde 12
  • Nefes darlığı - yüzde 11
  • Kulak ağrısı - yüzde 11
  • Koku kaybı - yüzde 10.
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Son Dakika Dünya Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı - Son Dakika


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