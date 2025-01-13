Vatikan, ''Bekar kalmaları koşuluyla'' İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Vatikan, ''Bekar kalmaları koşuluyla'' İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek

Geniş Video İzle

Vatikan, İtalya'daki ruhban okullarında eşcinsel adayların cinsel yönelimleri nedeniyle reddedilemeyeceğini belirten yeni yönergeleri onayladı. Bu düzenleme, eşcinsel adayların da bekar kalma şartıyla papaz olabileceğini belirtiyor.

13.01.2025 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan, İtalya'daki ruhban okullarına başvuran adayların cinsel yönelimleri nedeniyle reddedilemeyeceğini öngören yeni yönergeleri onayladı. Bekar kalma şartıyla eşcinsel adayların da papaz olabileceğini belirten düzenleme, üç yıllık deneme süresiyle 9 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Roma Katolik Kilisesi, eşcinsellik konusundaki temel öğretisini değiştirmezken, bekar kalması şartıyla bir adayın cinsel yöneliminin rahipliğe engel olmaması gerektiğini kabul etti. İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın kasım ayında kabul ettiği yönergelere göre, cinsel yönelim adayın kişiliğinin sadece bir yönü olarak değerlendirilecek.

Kilisenin eşcinsel Katolikleri destekleyen isimlerinden Peder James Martin, "İlk kez Vatikan onaylı bir belgede, eşcinsel bir erkeğin papaz okuluna kabulünün sadece cinsel yönelimine göre belirlenemeyeceği belirtiliyor" dedi.

New Ways Ministry'nin yönetici direktörü Francis DeBernardo ise kararı "ileriye doğru atılmış bir adım" olarak değerlendirdi. DeBernardo, "Bu açıklama, eşcinsel adaylara heteroseksüel adaylara davranıldığı gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

Papa Francis daha önce rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermiş ancak birlikteliklerini kutsamamıştı. Vatikan'ın bu kararının diğer ülkelerdeki piskoposlar tarafından benimsenmesi ise zor görünüyor.

Vatikan, \'\'Bekar kalmaları koşuluyla\'\' İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek

Vatikan, İtalya, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vatikan, ''Bekar kalmaları koşuluyla'' İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • AHMET YILMAZ:
    Bizim camilerde kuran kurslarinda tarikatlarda vakiflarda tecavüze uğrayan binlerce erkek çocuklarindanda bahsedin yoksa bir kereden birşey olmazmi 52 29 Yanıtla
  • monşer null:
    İşte bu güzel Haber 10 24 Yanıtla
  • Ali :
    Vatikan Top Sahasina döndü. Tek eksikleri Top toplayicilari 10 8 Yanıtla
  • Naci Tastan:
    Onlara çok yakışır, papazlar bir birleri ile evlenirler 8 8 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    ekrem papazoğlu oğlumu yazdırsın işte 3 12 Yanıtla
  • Dilaver Ceylan:
    Ohh oh ne güzel mikase top fabrikası iflas edecek bir birilerini doyasıya dikerler kol içinde patlar kimsenin haberi olmaz ara sıra Papa'ya da kayarlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:56:48. #1.12#
SON DAKİKA: Vatikan, ''Bekar kalmaları koşuluyla'' İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.