Venezuela'daki Depremler: 1430 Ölü, 3238 Yaralı - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: 1430 Ölü, 3238 Yaralı

Venezuela\'daki Depremler: 1430 Ölü, 3238 Yaralı
28.06.2026 09:25
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Venezuela'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3238'e ulaştı.

VENEZUELA'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430'a, yaralı sayısının 3 bin 238'e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi. Rodriguez, depremlerin ardından ülkede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini de aktardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremler: 1430 Ölü, 3238 Yaralı - Son Dakika

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