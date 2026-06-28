Venezuela\'daki Depremler: 1430 Ölü, 3238 Yaralı

VENEZUELA'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1430'a, yaralı sayısının 3 bin 238'e yükseldiğini ve 3 bin 142 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi. Rodriguez, depremlerin ardından ülkede en az 430 artçı sarsıntı kaydedildiğini de aktardı.