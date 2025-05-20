Venezuela, Kolombiya ile Uçuşları Duruttu

VENEZUELA, 'terör tehdidini' gerekçe göstererek komşu ülke Kolombiya ile tüm uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello yaptığı açıklamada, Kolombiya'dan ülkeye çok sayıda paralı askerin giriş yaptığını ve bu nedenle 25 Mayıs'ta düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde bir dizi tedbir kararı aldıklarını belirtti. Cabello, 17'si yabancı toplam 38 kişinin gözaltına alındığını, yakalananlar arasında Kolombiya, Meksika ve Ukrayna uyruklu kişilerin bulunduğunu bildirdi.

Seçimlerin sabote edilmeye çalışıldığını ifade eden Cabello, "Kolombiya'dan Venezuela'ya tüm uçuşların derhal askıya alınması talimatını verdik. Çünkü elimizdeki bilgilere göre şiddet, terörizm ve mafyayla bağlantılı kişilerin Kolombiya'dan kara sınırını kullanarak ülkeye giriş yaptığını tespit ettik" dedi.