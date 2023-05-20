Venezuela'nın başkentinde bir caddeye Türkiye Cumhuriyeti adı verildi - Son Dakika
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Venezuela'nın başkentinde bir caddeye Türkiye Cumhuriyeti adı verildi

21.05.2023 00:35

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembolik olan caddelerden birine 'Türkiye Cumhuriyeti Caddesi' adı verildi. Karakas Belediye Başkanı Melendez, sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık" yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından açılışın fotoğraflarını paylaşarak, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik" ifadesini kullandı.

"İKİ ÜLKE TARİHİNE YENİ BİR SAYFA YAZDIK"

Karakas Belediye Başkanı Melendez de sosyal medya hesabından, "Karakas'ın merkezinde Sayın Karamanoğlu ve Dışişleri Bakanı Gil ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Bolivar Meydanı'na açılan caddelerden birinin adının Türkiye Cumhuriyeti Caddesi olarak değiştirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Törenin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ve yakında Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bildirildi.

VENEZUELA MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Büyükelçi Karamanoğlu, Dışişleri Bakanı Gil'e ve Karakas Belediye Başkanı Melendez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Venezuela basınında çıkan haberlerde açılışa geniş yer verilerek, iki ülke arasındaki stratejik bağlara ve kardeşlik bağına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Venezuela'nın başkentinde bir caddeye Türkiye Cumhuriyeti adı verildi - Son Dakika


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