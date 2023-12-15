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Venezuela ve Guyana liderleri toprak anlaşmazlığında güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı - Son Dakika
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Venezuela ve Guyana liderleri toprak anlaşmazlığında güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı

Venezuela ve Guyana liderleri, petrol zengini bölgedeki toprak anlaşmazlığını çözmek için güç kullanmamaya ve ortak bir komisyon kurmaya karar verdiler. İki ülke, birbirlerini tehdit etmemeye ve anlaşmazlıkları tırmandırmamaya söz verdiler. Ortak komisyon, her iki ülkenin dışişleri bakanları ve teknik personeli içerecek ve üç ay içinde güncelleme yapacak. Venezüella'nın hak iddia ettiği Essequibo bölgesindeki gerilim, Guyana'da yapılan tartışmalı referandum sonrasında arttı

Venezuela ve Guyana liderleri toprak anlaşmazlığında güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı
15.12.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:17
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Venezuela ve Guyana liderleri yaptıkları açıklamada, Guyana'nın petrol zengini bölgesi ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını söylediler ve bölgesel anlaşmazlığın çözümü için ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaştılar.

Guyana ulusal topraklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturan topraklar üzerindeki gerilim, son günlerde seçmenlerin tartışmalı bölgede bir Venezüella devleti kurulmasına onay verdiği Venezüella referandumunun ardından arttı. Guyana, bu hamleyi ilhak yönünde bir adım ve "varoluşsal" bir tehdit olarak nitelendirdi.

Ortak deklarasyonda her iki ülke de "birbirlerini hiçbir koşulda tehdit etmeme veya birbirlerine karşı güç kullanmama" ve "aralarındaki herhangi bir ihtilaftan kaynaklanan herhangi bir çatışma veya anlaşmazlığı sözlü veya fiili olarak tırmandırmaktan kaçınma" konusunda mutabakata vardı.

Bildirgede, ortak komisyonun her ülkenin dışişleri bakanı ve teknik personelini "karşılıklı mutabakata varılan konuları ele almak üzere" içereceği ve üç ay içinde bir güncelleme yayınlaması gerektiği belirtildi. Her iki ülke de önümüzdeki aylarda "anlaşmazlık konusu bölgeyle ilgili sonuçları olan her türlü konuyu değerlendirmek üzere" Brezilya'da tekrar buluşma konusunda mutabakata vardı.

Perşembe günü erken saatlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı İrfaan Ali, adanın başkenti Kingston yakınlarındaki Argyle Uluslararası Havalimanı'nda iki adamın bölgesel Karayip bloklarından danışmanlar ve yetkililer tarafından çevrelendiği toplantının videosunda el sıkıştı.

Toplantılar arasında düzenlenen basın toplantısında Ali, gazetecilere şunları söyledi: "Guyana'nın, bu konunun UAD tarafından belirlenmesi ve bu konunun UAD'deki sonucuna herkes tarafından saygı gösterilmesini sağlama konusunda kesinlikle geri adım atmayacağı".

"Guyana'nın saldırgan olmadığını, Guyana'nın savaş istemediğini açıkça belirttik" diye ekledi, "ancak Guyana, ülkemizin savunmasını sağlamak için tüm ortaklarımızla birlikte çalışma hakkını saklı tutuyor."

Venezuela uzun süredir Essequibo üzerinde hak iddia ediyor ve uluslararası mahkemenin sınırları belirleyen 1899 tarihli kararını reddediyor.

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Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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