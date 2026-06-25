Venezuela'yı yıkan depremlerden saniyeler önce milyonlarca telefona bildirim gitti - Son Dakika
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Venezuela'yı yıkan depremlerden saniyeler önce milyonlarca telefona bildirim gitti

Venezuela\'yı yıkan depremlerden saniyeler önce milyonlarca telefona bildirim gitti
25.06.2026 14:21
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Venezuela'daki yıkıcı depremlerden saniyeler önce milyonlarca Android kullanıcısının telefonuna deprem uyarısı gönderildi. Uzmanlar, Google'ın depremi tahmin etmediğini, ilk sismik dalgaları algılayarak güçlü sarsıntılar başlamadan önce kullanıcıları uyardığını belirtti.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerden hemen önce milyonlarca Android kullanıcısının telefonuna deprem uyarısı gönderildi. Google'ın geliştirdiği erken uyarı sistemi, sarsıntının ilk belirtilerini algılayarak güçlü sarsıntılar başlamadan saniyeler önce kullanıcıları uyardı.

DEPREMDEN SANİYELER ÖNCE TELEFONLARA UYARI GİTTİ

Venezuela'da büyük yıkıma neden olan depremlerden kısa süre önce milyonlarca Android telefon kullanıcısı, cihazlarında deprem uyarısı aldı.

Google'ın Android Earthquake Alerts (Android Deprem Uyarı Sistemi) tarafından gönderilen bildirimler, sarsıntının başlamasından yalnızca birkaç saniye önce kullanıcılara ulaştı.

GOOGLE DEPREMİ TAHMİN ETMEDİ

Uzmanlar, Google'ın depremi önceden tahmin etmediğinin altını çiziyor. Sistemin çalışma prensibi, depremin ilk anında oluşan ve yıkıcı etkisi daha düşük olan P dalgalarını tespit etmeye dayanıyor.

Android telefonlarda bulunan hareket sensörleri (ivmeölçerler), bu ilk sarsıntıları algılıyor. Aynı anda çok sayıda telefondan benzer veriler gelmesi üzerine Google'ın algoritmaları depremin konumunu ve büyüklüğünü hesaplayarak bölgedeki kullanıcılara otomatik uyarı gönderiyor.

KRİTİK SANİYELER HAYAT KURTARABİLİYOR

Uzmanlara göre uyarının sağladığı süre çoğu zaman yalnızca birkaç saniye olsa da bu zaman dilimi insanların güvenli bir noktaya geçmesi, tehlikeli yapılardan uzaklaşması veya riskli faaliyetleri durdurması için büyük önem taşıyor.

BOTS.Ai by HR Anexi Direktörü Nikhar Arora, Venezuela'da yaşanan olayın deprem erken uyarı sistemlerinin ne kadar geliştiğini gösterdiğini belirterek, "Google depremi tahmin etmedi, depremin ilk belirtilerini tespit ederek güçlü sarsıntılar ulaşmadan önce uyarı gönderdi." değerlendirmesinde bulundu.

SADECE DEPREMLER İÇİN DEĞİL

Uzmanlar, bu tür teknolojilerin yalnızca depremler için değil sel, fırtına ve aşırı sıcak hava olayları gibi birçok doğal afette de erken uyarı mekanizması olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Envirocare Foundation Kurucu Ortağı Hrishit Panthry ise doğal afetlerin önlenemeyeceğini ancak teknolojinin can kayıplarını azaltmada önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, erken uyarı sistemlerine yapılan yatırımların giderek daha kritik hale geldiğini ifade etti.

TEKNOLOJİ AFET YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI

Uzmanlara göre afet yönetiminde artık yalnızca sismoloji istasyonları değil, milyarlarca akıllı telefon, bulut bilişim sistemleri ve gerçek zamanlı veri ağları da aktif rol oynuyor.

Yetkililer, doğal afetleri durdurmanın mümkün olmadığını ancak doğru teknolojiyle kazanılan birkaç saniyenin bile çok sayıda insanın hayatını kurtarabileceğine dikkat çekiyor.

Venezuela, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'yı yıkan depremlerden saniyeler önce milyonlarca telefona bildirim gitti - Son Dakika

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