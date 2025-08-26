Victoria Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Porepunkah kasabasında, yerel saat ile 10.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği, 1 polisin yaralandığı bildirildi. Victoria Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırganın olay yerinden kaçtığı ve şu an nerede olduğunun bilinmediği kaydedilirken, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

BÖLGEYE SEYAHAT EDECEKLERE UYARILAR YAPILDI

Porepunkah ve çevresindeki halktan, ikinci bir duyuruya kadar evlerinde kalmalarını ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmalarını istendi.