Victoria Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Victoria Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü

Victoria Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü
26.08.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Porepunkah kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Porepunkah kasabasında, yerel saat ile 10.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği, 1 polisin yaralandığı bildirildi. Victoria Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırganın olay yerinden kaçtığı ve şu an nerede olduğunun bilinmediği kaydedilirken, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

BÖLGEYE SEYAHAT EDECEKLERE UYARILAR YAPILDI

Porepunkah ve çevresindeki halktan, ikinci bir duyuruya kadar evlerinde kalmalarını ve bölgeye seyahat etmekten kaçınmalarını istendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Avustralya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Olaylar, Şiddet, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Victoria Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmeği bedava veriyor
15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu inşaatın önünde ölü bulundu
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail’e karşı etkili önlemler almalı İslam ülkelerinden ortak bildiri: Tüm devletler İsrail'e karşı etkili önlemler almalı
Vizontele’deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın’ın seslendirdiği ortaya çıktı Vizontele'deki Zap Suyu türküsünü Aydın Aydın'ın seslendirdiği ortaya çıktı
Ahmed Kutucu Galatasaray’dan ayrılıyor İşte yeni takımı Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar

14:09
Malazgirt’teki programa damga vuran kare: Bahçeli’nin yanındaki isme dikkat
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat
11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 14:26:42. #7.12#
SON DAKİKA: Victoria Eyaletinde Silahlı Saldırı: 2 Polis Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.