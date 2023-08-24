Wagner, Prigojin'in ölümünün ardından video yayınladı: Başlıyoruz, bizi bekleyin

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu uçağın Tver kentinde düşmesi ve 10 kişinin hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan ve askerleriyle Moskova'ya yürüyen Prigojin'in ölümü sonrası gözler Wagner'e çevrilirken, paralı asker grubu yayınladığı videoda "Prigojin'in ölümüne nasıl bir tepki vereceğimize yönelik iddialar var. Tek bir şey söyleyeceğiz; başlıyoruz. Bizi bekleyin" ifadeleri yer aldı.

PRIGOJIN'İN ÖLÜMÜ SONRASI GÖZLER WAGNER'E ÇEVRİLDİ

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

İNTERNETE DÜŞEN VİDEO SES GETİRDİ

Prigojin'in de içinde bulunduğu uçağın Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu iddiasının ardından gözler kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'e çevrildi. Nasıl bir adım atacakları merak konusu olan Wagner'e bağlı askerlerin yaptığı bir konuşmaya ilişkin video internete düştü.

"TEK BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİZ, BAŞLIYORUZ"

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda Wagner'e bağlı 3 asker "Prigojin'in ölümüne nasıl bir tepki vereceğimize yönelik iddialar var. Tek bir şey söyleyeceğiz; başlıyoruz. Bizi bekleyin" ifadelerini kullanıyor.