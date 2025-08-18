Washington\'da Güvenlik Acil Durumu: 68 Gözaltı

TRUMP yönetiminin, ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında çok sayıda Ulusal Muhafızın görevlendirildiği Washington'da 68 kişi gözaltına alındı.

Donald Trump yönetiminin, 'güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek' amacıyla ilan ettiği 'kamu güvenliği acil durumu' kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafızın görevlendirildiği başkent Washington'da, kolluk kuvvetlerinin 68 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.