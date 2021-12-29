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WHO: Omicron ve Delta vaka tsunamisi ortaya çıkartıyor - Son Dakika
BBC

WHO: Omicron ve Delta vaka tsunamisi ortaya çıkartıyor

29.12.2021 22:50
WHO: Omicron ve Delta vaka tsunamisi ortaya çıkartıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Delta ve Omicron varyantlarının birleşiminin tehlikeli bir Covid-19 vakaları tsunamisi ortaya çıkarttığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Delta ve Omicron varyantlarının birleşiminin tehlikeli bir Covid-19 vakaları tsunamisi ortaya çıkarttığını söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus'un uyarısı, ABD ve Avrupa genelinde rekor vakaların bildirildiği bir dönemde geldi.

Fransa'da iki gün üst üste 208 binle Avrupa'da bu zamana kadar görülen vaka sayısı kayıtlara geçti

Johns Hopkins'e göre ABD'de de geçen hafta ortalama günlük 265.427 rekor vaka sayısı görüldü.

Danimarka, Portekiz, İngiltere ve Avustralya'da da rekor vaka sayısı ortaya çıktı.

Polonya'da Çarşamba günü 794 kişi hayatını Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, kurbanların dörtte üçünden fazlasının aşısız olduğu kaydedildi.

Çalışmalar, birçok ülkede hızla hakim varyant haline gelen Omicron'un Delta varyantına kıyasla daha hafif geçirildiğine işaret ediyor.

Ancak WHO Genel Sekreteri, iki varyanttan kaynaklanan "ikiz tehdidin" bir "vaka tsunamisine" yol açtığı uyarısını yaptı.

Reuters'a göre şu anda dünya genelinde günlük 900 bin kara yeni vaka görülüyor.

Dr. Tedros "Bu tükenmiş sağlık çalışanlarıın üzerine inanılmaz bir baskı bindiriyor ve bindirecek ve sağlık sistemleri çöküşün eşiğinde" dedi.

Avrupa ve ABD'de artan vaka sayıları hatırlatıcı dozların hızlandırılmasını beraberinde getirdi. İngiltere'de 12 yaşından büyüklerin yüzde 57'si üç doz aşı oldu.

Ancak Dr. Tedros, "zengin ülkelerin geniş kapsamlı üçüncü doz hamlelerinin, yoksul, daha az aşılanmış ülkelerden kaynakları alacağından ve virüse daha çok yayılıp, mutasyona uğrama fırsatı vereceğinden, pandemiyi büyük ihtimalle uzatacağını" söyledi.

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