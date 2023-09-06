Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı - Son Dakika

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı
Son Güncelleme: 06.09.2023 21:35

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (YSUY) Projesi"ni imzaladı. Bakan Göktaş, "Bugün imzaladığımız Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi ile insani yardım alanında AB ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığıyla yürütülen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (YSUY) Projesi"ni imzaladı.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Göktaş, 21. yüzyılın dünya nüfusunda daha önce hiç görülmeyen bir hareketliliğe sahne olduğunu belirterek, "Göç, çağımızın bir gerçeğidir. Sebepleri ve sonuçlarıyla insanlığın ortak meselesidir. Göç hareketleri, göçmenlerin yaşamıyla birlikte toplumların düzenine ilişkin bazı alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirmektedir. Kitlesel göçler, dünya çapında pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal göstergeyi de etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

"İNSANİ YARDIM ALANINDA AB İLE ORTAKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi ile insani yardım alanında AB ile ortaklığın güçlendirildiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Yeni süreçte, Sosyal Uyum Yardımı Projesi'ne 2020 yılında katılan (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu) IFRC, görev ve sorumluluklarını Bakanlığımıza tevdi ediyor. Benzer şekilde, Proje'nin 2016 yılından bu yana finansörü olan Avrupa İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) de görevini Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü'ne (DG NEAR) devrediyor. Bakanlık olarak, insani yardım alanında gösterdikleri hassasiyet ve değerli katkıları için IFRC ve ECHO'ya teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Koşulsuz bir adalet anlayışı ile göçmenler için somut düzenlemeler yapan ülkelerin bu sınavda başarılı olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, insanî yardım projelerinin ancak insanî duygularla başarıya ulaşacağının altını çizdi. Avrupa Birliği'nin finansörü olduğu projeyi Bakanlık ve Türk Kızılay iş birliğinde yürüterek göçmenlerin ve vatandaşların refahını dengeli bir şekilde yapılandırdıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, yeni dönemdeki ortak çalışmaların göçmenlerin yaşamlarının iyileşmesiyle birlikte tüm insanlığın mutluluğunun ve refahının artmasına vesile olması temennilerini ifade etti.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Projesi imzalandı - Son Dakika
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