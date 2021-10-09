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Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı - Son Dakika

Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı

09.10.2021 17:45

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan şiddetli yağış sonrası toprak altından üç gözlü canlılar çıktı. Triops türünden olduğunu belirlenen canlılar, ilginç üreme yöntemleriyle de dikkat çekiyor. Çünkü bu canlılar döllenmeden üreyebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki yağmurların ardından üç gözlü yaratıklar ortaya çıktı. Uzmanlar, paniğe gerek olmadığını çünkü bu yaratıkların bilim dünyasında çok ünlü olduğunu dile getirdi. Dış görünüşleri nedeniyle ilginç bulunan canlılar, hem erkek hem de dişilik özellikleri nedeniyle döllenmeden üreyebiliyor. Arkeolojik kazı alanları açısından zengin bir bölge olan Wupatki Ulusal Anıtı yetkilileri, söz konusu canlıların yaşayan fosiller diye de anılan Triops türünden olduğunu belirtti.

300 MİLYON YILDIR AYNILAR

Latince ismi Triopsidae olan bu canlılar, 300 milyon yıldır fazla bir değişiklik göstermeden bugünlere geldikleri için bilim camiasında ünlü. Wupatki Ulusal Anıtı yetkililerinden Lauren Carter, "Bu iribaş büyüklüğündeki yaratıklar üç gözlü küçük at nalı yengeçlerine benziyor" diye konuştu.

ÇÖLDE UYKUDA KALABİLİYORLAR

Bilim insanlarına göre Triops yumurtaları, geçici göllerin oluşması için yeterli yağış düşene kadar çölde yıllar boyunca uykuda kalabiliyor. Buna rağmen söz konusu kabuklu canlılar, son derece nadir görülüyor. Hatta anıt yetkilileri geçici gölde onları gördüğünde ne tür bir canlı olduklarını anlayamadıklarını aktarıyor.

"DİNAZOR KARİDES" OLARAK DA BİLİNİYORLAR

Yunanca "üç göz" anlamına geldiği için Triops adını alan bu canlılar, uzun evrimsel geçmişleri nedeniyle bazen "dinozor karides" diye de adlandırılıyor. Uzmanlara göre bu kabukluların ataları Devoniyen döneminde (419 milyon ila 359 milyon yıl önce) evrimleşti ve görünümleri o zamandan beri çok az değişti.

DÖLLENMEDEN YAVRU ÜRETEBİLİYORLAR

Genellikle eşeyli üreme yoluyla çiftleşen bu canlılar, kıtlık zamanlarında başka yollara da başvuruyor. Uzmanlara göre bu üç gözlü yaratıklar, aynı zamanda hermafrodit. Yani hem erkek hem de dişi cinsiyet organlarına sahipler. Ayrıca parteogenez yoluyla döllenmemiş yumurtalardan yavru üretilebiliyor.

Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Arizona, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı - Son Dakika
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