Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş - Son Dakika
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Dünya

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar'ın çatışmaya girdiği öğrenilirken bir drone tarafından kaydedilen yer tespit anı da Sinvar'ın son görüntüsü olarak kayda geçti. Tank ateşiyle vurulan eve giren İsrail askerlerinin cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etmesiyle olay gündeme geldi.

18.10.2024 11:01
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İsrail tarafından 7 Ekim baskınının mimarı olarak nitelendirilen Hamas lideri Yahya Sinvar, dün Gazze'ye düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.

İSRAİL BULMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulabilmek için istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları dahil her yöntemi deneyen İsrail ordusunun Hamas liderini planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürdüğü ortaya çıktı.

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

İŞGAL DEVRİYESİYLE TESADÜFEN KARŞILAŞTI

Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi, bu Sinvar'a ait son görüntü olarak kayıtlara geçti.

CESETLERDEN BİRİNİN ONA AİT OLDUĞU FARK EDİLDİ

Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti ve ardından haber yayıldı.

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

GÖZLER HAMAS'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Hamas henüz liderinin durumuna dair bir açıklama yapmış değil, İsrailliler ise DNA testiyle Yahya Sinvar'ın kimliğinin belirlendiğini söylüyor.

"İSTİHBARAT ZAFERİ DEĞİL"

Al Jazeera'ya konuşan analist Elijah Magnier, Sinvar'ın öldürülmesinin kesinlikle bir istihbarat operasyonu ya da hedefli suikast olmadığını belirtti. İsrail ve ABD tarafından gelen istihbarat zaferi çıkışlarının sahada gerçekle örtüşmediğini kaydeden askeri analist Magnier, tesadüfen gerçekleşen bir çatışmanın ardından Yahya Sinvar'a bir tünelde değil bir binanın içinde ulaşıldığını söyledi.

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

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Son Dakika Dünya Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sahin Gs:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 156 179 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Aslanlar gibi çarpışarak şehadet şerbetini içti büyük komutan.. 153 42 Yanıtla
    mehmet:
    korkudan altına işemiş 11 23
  • İbrahim ozturk:
    akıyo maşallah helal olsun sana israil 29 114 Yanıtla
  • civan Kaçmaz:
    mekanı cennet olsun 66 27 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    tabi tabi 39 26 Yanıtla
    Taşkın Karakuş:
    Allah-u ataşe İsrail’i ve destekçilerini kahru perişan etsin amin 19 10
  • serkan keskin:
    2 onceki icin yas ilan edildiydi, rutine bindi heralde ? 29 29 Yanıtla
    Şbn Şbn:
    Sen anan için yas tut 7 11
    mehmet:
    ŞABAN ANLADIN SENNNNNN 4 3
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