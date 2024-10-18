Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

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İsrail tarafından 7 Ekim baskınının mimarı olarak nitelendirilen Hamas lideri Yahya Sinvar, dün Gazze'ye düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.

İSRAİL BULMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulabilmek için istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları dahil her yöntemi deneyen İsrail ordusunun Hamas liderini planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürdüğü ortaya çıktı.

İŞGAL DEVRİYESİYLE TESADÜFEN KARŞILAŞTI

Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi, bu Sinvar'a ait son görüntü olarak kayıtlara geçti.

CESETLERDEN BİRİNİN ONA AİT OLDUĞU FARK EDİLDİ

Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti ve ardından haber yayıldı.

GÖZLER HAMAS'IN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Hamas henüz liderinin durumuna dair bir açıklama yapmış değil, İsrailliler ise DNA testiyle Yahya Sinvar'ın kimliğinin belirlendiğini söylüyor.

"İSTİHBARAT ZAFERİ DEĞİL"

Al Jazeera'ya konuşan analist Elijah Magnier, Sinvar'ın öldürülmesinin kesinlikle bir istihbarat operasyonu ya da hedefli suikast olmadığını belirtti. İsrail ve ABD tarafından gelen istihbarat zaferi çıkışlarının sahada gerçekle örtüşmediğini kaydeden askeri analist Magnier, tesadüfen gerçekleşen bir çatışmanın ardından Yahya Sinvar'a bir tünelde değil bir binanın içinde ulaşıldığını söyledi.