Sık sık ölümcül trafik kazalarının yaşandığı Nijerya'nın kuzey-orta kesimindeki Agaie bölgesinde bir yakıt tankeriyle kamyon kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucu büyük bir patlama meydana gelirken korkunç olayda 48 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetin büyükbaş hayvan taşıdığını belirten kaynaklar hayvanlarda en az 50'sinin diri diri yanarak öldüğünü duyurdu.
Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arab, kaza yerinde arama ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.
Baba-Arab, başlangıçta 30 ceset bulunduğunu, ancak daha sonra yaptığı açıklamada çarpışmada yanarak ölen 18 kurbanın daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Yetkili isim hayatını kaybedenlerin toplu olarak gömüldüğünü de söyledi.
Nijerya Federal Yol Güvenliği Kolordusu'na göre, 2020 yılında yalnızca 1.531 benzin tankeri kazası meydana geldi ve bu kazalarda 535 kişi öldü, 1.142 kişi yaralandı.
Son Dakika › Dünya › Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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