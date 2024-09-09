Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'da bir yakıt tankerinin kamyonla kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası büyük bir patlama yaşandı. Korkunç olayda 48 kişi hayatını kaybederken, yaşamını yitirenlerin toplu olarak gömüldüğü aktarıldı.

09.09.2024 10:29
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Sık sık ölümcül trafik kazalarının yaşandığı Nijerya'nın kuzey-orta kesimindeki Agaie bölgesinde bir yakıt tankeriyle kamyon kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN DA TELEF OLDU

Çarpışma sonucu büyük bir patlama meydana gelirken korkunç olayda 48 kişi hayatını kaybetti. Kamyonetin büyükbaş hayvan taşıdığını belirten kaynaklar hayvanlarda en az 50'sinin diri diri yanarak öldüğünü duyurdu.

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arab, kaza yerinde arama ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ifade etti.

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

Baba-Arab, başlangıçta 30 ceset bulunduğunu, ancak daha sonra yaptığı açıklamada çarpışmada yanarak ölen 18 kurbanın daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Yetkili isim hayatını kaybedenlerin toplu olarak gömüldüğünü de söyledi.

2020 YILINDA 1531 BENZİN TANKERİ KAZASI MEYDANA GELDİ

Nijerya Federal Yol Güvenliği Kolordusu'na göre, 2020 yılında yalnızca 1.531 benzin tankeri kazası meydana geldi ve bu kazalarda 535 kişi öldü, 1.142 kişi yaralandı.

Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti

Nijerya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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