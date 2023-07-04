Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

05.07.2023 10:13

Hindistan'ın Nagaland eyaletinde yamaçtan düşen kayaların araçları ezmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yetkililer, karayollarındaki güvenlik altyapısının gözden geçirileceği ve gerekli adımların atılacağını açıklandı.

Hindistan'ın Nagaland eyaletinde Dimapur ile Kohima arasındaki yolda trafikteki 3 araç, yamaçtan düşen kayaların altında kaldı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın ardından karayollarındaki güvenlik altyapısının gözden geçirileceğini ve gerekli adımların atılacağını açıkladı.

KAYANIN ARACI EZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaza yolunda heyelan ve kaya düşme olaylarının sık yaşandığı belirtilirken, kaza anı ise trafikteki başka bir araçta bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yamaçtan düşen ilk kayanın yan yana duran iki aracı birden ezdiği, ikinci kayanın ise ezilen ilk araçların önündeki başka bir aracı ezdiği ve aracın yanındaki kamyona çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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