Yanan Kırklar Mescidi\'nin yerine yenisi yapılacak

Trabzon- Bayburt sınırında yer alan ve yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi'nde 24 Kasım akşamı yangın çıktı. Çıkan yangında büyük bölümü ahşaptan oluşan tarihi mescid alevlere teslim olarak tamamen yandı.

3 BİN 140 RAKIMDA İNCELEME

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çıkan yangın sonucu tamamen kül olan 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Genç'e, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok eşlik etti.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MANEVİ DEĞERE SAHİP"

Yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Kırklar Mescidi'miz, Uzungöl'e bağlı, 3 bin 140 metre kodunda, cami ruhsatı olan en yüksek dini mekânlardan biri. Bizim için büyük bir manevi değere sahip. Burada geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangının ardından Sayın Valimizin öncülüğünde, iş insanlarımızın, Çaykara Kaymakamlığımızın ve belediyemizin desteğiyle hep birlikte buraya vaziyet etmek üzere geldik. "dedi.

"ÇOK KISA SÜREDE BU GÜZEL MEKÂNI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Genç, sözlerine şu şekilde devam etti: "İnşallah çok kısa sürede, derneğimizle el ele vererek bu güzel mekânı yeniden ayağa kaldıracağız. Ay yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız"