Yapacağı katliamı açık açık yazmış! Prag\'da üniversiteyi kana bulayan saldırganın gizli günlüğü ortaya çıktı

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Çekya'nın başkenti Prag'da üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. 24 yaşındaki David Kozak tarafından düzenlenen saldırıda 15'ten fazla insan yaşamını yitirirken 25 kişi de yaralandı. Saldırganın mesajlaşma platformu Telegram'da Rusça bir günlük yazdığı ortaya çıktı. Günlükte Kozak'ın "Bir gün bir okula silahlı baskın yapmak istiyorum ve muhtemelen intihar etmek istiyorum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDE KANLI SALDIRI: 15'TEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün 24 yaşındaki David Kozak isimli genç, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin müdahale ettiği ve ölü ele geçirilen Kozak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kozak'ın saldırıdan saatler önce Prag yakınlarındaki köyde babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Kozak'ın babasının cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

GEÇEN HAFTA DA ORMANDA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Çekya polisi, saldırganın geçen hafta başkent yakınlarındaki bir ormanlık alanda yaşanan cinayet olayıyla bağlantılı olduğunu duyurdu. Geçen hafta ormanlık alanda bir adam ve yeni doğmuş bebeği ölü bulunmuştu. Bu saldırının arkasında da Kozak olduğu tahmin ediliyor. Prag yakınlarındaki Klanovice'de yaşanan olayda 32 yaşındaki baba ile 2 yaşındaki kızı öldürülmüştü. Olayın ardından yüzlerce polis ormanlık alanı tararken saldırganı kaçırmışlardı. Yetkililer iki olayın bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde durmaya başladı.

"POLİS ZAMANINDA GİRMESEYDİ DAHA FAZLA KURBAN OLURDU"

Öte yandan Kozak'ın yanında çok fazla silah ve mühimmat olduğu da açıklandı. Çekya İçişleri Bakanı, "Eğer polis zamanında binaya girmeseydi saldırgan çatıda öldürülmez ve çok daha fazla kurban olurdu" dedi.

GÜNLÜĞÜNDEKİ İFADELER KAN DONDURUYOR

Kozak'ın mesajlaşma platformu Telegram'da Rusça bir günlük yazdığı da kayıtlara geçti. Yerel medyada yer alan haberlerde Kozak'ın, "Bir gün bir okula silahlı baskın yapmak istiyorum ve muhtemelen intihar etmek istiyorum. Alina Afanaskina bana çok yardımcı oldu" yazdığı belirtildi. Kozak'ın bahsettiği Afanaskina ise bu ayın başında Rusya'da bir okula silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki öğrenciydi.

Katliam yapan gencin mesajında devamında ise, "Ben her zaman öldürmek istiyordum. Ben gelecekte bir manyak olacağımı düşünüyordum" ifadeleri yer aldı.