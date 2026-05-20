Yapay Zeka Eğitimi Dönüştürüyor

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nda katıldığı oturumda, yapay zeka araçlarının eğitimi dönüştürmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bu ilerlemenin eşitlik ve erişilebilirlik ilkeleriyle yönlendirilmesini güvence altına almalıyız" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, Londra'da gerçekleştirilen Dünya Eğitim Forumu kapsamında 'İnsan Odaklı Bir Yapay Zeka Geleceği İçin Eğitim' başlıklı oturumda konuştu. Oturumda katılımcılara hitap eden Macit, yapay zeka araçlarının günümüz teknolojisinde kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu durumun eğitimi dönüştürmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Asıl önemli olanın bu dönüşümün hangi değerler doğrultusunda gerçekleşeceği olduğunu ifade eden Macit, "Bu teknolojilerin hem ülkelerin gelişimine katkı sağlaması gerekirken aynı zamanda ülkeler arasında ya da ülkelerin kendi içinde yeni eşitsizlikler oluşturmamasını da sağlamalıyız. Tam tersine, bu ilerlemenin eşitlik ve erişilebilirlik ilkeleriyle yönlendirilmesini güvence altına almalıyız. Yapay zeka araçları; kültürel hassasiyetlere, yerel değerlere ve farklı toplumların yapısına saygı göstermelidir. Bu iki ilke, oluşturabileceğimiz uluslararası standartların bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim alanındaki dönüşüm sürecine ilişkin istatistiki verileri de paylaşan Bakan Yardımcısı Macit, "Türkiye yaklaşık 18 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni ve 75 binden fazla okul ve kuruma sahip merkezi bir ülkedir. Bu tablo yalnızca Türkiye'de eğitimin ölçeğini değil, aynı zamanda dönüşümün hızını da göstermektedir. Mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80'i son 25 yılda atanmıştır. Ayrıca sınıfların yarısından fazlası ve okul altyapısının yaklaşık yüzde 70'i yine son 25 yılda inşa edilmiştir. Bu da yapay zeka dönüşümünün çerçevesini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ekseninde geliştirilen yapay zeka destekli eğitimde teknoloji odaklı uygulamalara da değinen Macit, yapay zeka teknolojilerinin özellikle beyaz yaka mesleklerin yapısını dönüştürdüğünü dile getirdi. Eğitim sistemlerinin bu dönüşüme uygun yeni beceri alanlarına hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Macit, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül bir yapıya sahip olduğunu ve eğitim sisteminin merkezine insanı koyduğunu belirterek, Türkiye'nin eğitim vizyonunun akademik başarının ötesine geçip iyi insan yetiştirmeye odaklandığını ifade etti.

Söz konusu oturumda Bakan Yardımcısı Macit'in yanı sıra; Google Öğrenme ve Sürdürülebilirlik Baş Teknoloji Yetkilisi Ben Gomes, UNICEF Küresel Programlar Direktörü George Laryea-Adjei ve ABD İlköğretim ve Ortaöğretim Ofisi Bakan Yardımcısı Kirsten Baesler'in de yer aldığı aktarıldı.