Yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafı "Japonya Sağlık Bakanı" diye paylaştılar - Son Dakika
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Yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafı "Japonya Sağlık Bakanı" diye paylaştılar

11.05.2023 23:49

Yapay zeka programlarıyla oluşturulan Uzak Doğulu bir kadın fotoğrafı sosyal medyada çok kez paylaşıldı. 'Japonya Sağlık Bakanı' olarak etiketlenen görsel sosyal medyada gündem oldu.

Teknolojik gelişmeler her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da kötü niyetli işlere de alet ediliyor. Son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri bu kötü kullanımın bir örneğini sosyal medyada gündeme getirdi.

'Japonya Sağlık Bakanı' etiketleri ile paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulan dekolteli kadın görseli pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Ancak fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Çünkü, Japonya'nın Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Kato Katsunobu isimli bir erkek.

İşte Japonya Sağlık Bakanı Kato Katsunobu;

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Japonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafı 'Japonya Sağlık Bakanı' diye paylaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafı "Japonya Sağlık Bakanı" diye paylaştılar - Son Dakika
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