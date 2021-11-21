Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu

1887'de ABD'nin Michigan eyaletinde ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın çeşitli yerlerinde duyulmaya başlanan yarı insan yarı köpek görünümlü yaratıkla ilgili bir hikaye de Avustralya'dan geldi. Avustralya'daki bir köyde yaşayan insanların, esrarengiz yaratık nedeniyle köye giremedikleri iddia edildi.

BALIK TUTMAYA GİDEN ADAM FOTOĞRAFLADI

Söz konusu yaratığa dair şu ana kadar net fotoğraf çekilemezken, en son fotoğrafı balık tutmaya giden John isminde bir adam çekti. Ancak John'un çektiği fotoğrafta da yaratık net görüntülenemedi. Olayı duyan herkes, yaratığın net görüntüsünü merak ediyor. Fakat şu ana kadar bu isteklerine yaklaşılamadı.

"BENİ TAKİP ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Bugüne kadarki en net görüntüyü kaydeden John isimli adam, "Elimdeki sopayı kayaya her vurduğumda arkamda adımlarını duydum. Beni takip ettiğini çok iyi biliyordum fakat en fazla bu kareyi çekebildim" ifadelerini kullandı. Genç adamın bir sosyal ağda paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum aldı.

İşte o fotoğraflar: