"Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 39’uncu gününe girerken sahadan gelen haberler gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi. Tahran’dan Körfez’e ve İsrail’e yönelik misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken, İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’nda patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD ve İsrail’in Hark Adası’na birden fazla saldırı düzenlediğini ve adadan art arda patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.

PETROL ÜSSÜ HEDEFTE

İran’ın ana petrol ihracat noktalarından biri olan ve “Yasak Ada” olarak da bilinen Hark Adası, hem enerji altyapısı hem de olası kara operasyonları açısından kritik bir konumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada Hark Adası’ndaki askeri hedeflerin vurulduğunu belirterek “tüm hedeflerin tamamen yok edildiğini” savunmuştu.

Trump, Financial Times’a verdiği röportajda ise İran’ın petrolünü kontrol altına alma isteğini dile getirmiş, Hark Adası’nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.