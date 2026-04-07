"Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor
"Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor

"Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor
07.04.2026 14:34
07.04.2026 14:34
"Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor
Savaşın 39’uncu gününde ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, İran’ın kritik petrol terminali Hark Adası’ndan patlama sesleri geldiği bildirildi. "Yasak Ada" olarak bilinen ada ABD'nin kara operasyonu yapmak istediği bir bölgeydi.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş 39’uncu gününe girerken sahadan gelen haberler gerilimin yeni bir boyuta taşındığını gösterdi. Tahran’dan Körfez’e ve İsrail’e yönelik misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken, İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası’nda patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ABD ve İsrail’in Hark Adası’na birden fazla saldırı düzenlediğini ve adadan art arda patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.

PETROL ÜSSÜ HEDEFTE

İran’ın ana petrol ihracat noktalarından biri olan ve “Yasak Ada” olarak da bilinen Hark Adası, hem enerji altyapısı hem de olası kara operasyonları açısından kritik bir konumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada Hark Adası’ndaki askeri hedeflerin vurulduğunu belirterek “tüm hedeflerin tamamen yok edildiğini” savunmuştu.

Trump, Financial Times’a verdiği röportajda ise İran’ın petrolünü kontrol altına alma isteğini dile getirmiş, Hark Adası’nın ele geçirilmesinin seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.

Son Dakika Dünya 'Yasak Ada' vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
14:40
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti
Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
14:33
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
12:39
Trump’ın verdiği süre bugün doluyor: 39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Trump'ın verdiği süre bugün doluyor: 39 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
SON DAKİKA: "Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor - Son Dakika
