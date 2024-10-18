Yaşar Güler NATO Toplantısı\'nda

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı. Bakan Yaşar Güler oturumların ardından üye ülke Savunma Bakanları ile birlikte geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
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