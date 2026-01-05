Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu - Son Dakika
Dünya

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu

Yatağından alınan Maduro'nun generallerinin görüntüsü olay oldu
05.01.2026 14:47  Güncelleme: 14:50
Yatağından alınan Maduro\'nun generallerinin görüntüsü olay oldu
Venezuela'nın başkenti Caracas'tan cumartesi gecesi yatağından sürüklenerek çıkarılan ve ABD'ye getirilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun generallerine ait bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Videoyu izleyenler ''Yataktan kolayca almalarını şimdi anladım'' demekten kendini alamadı.

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla eşi Cilia Flores'i New York'a kaçırdı.

GENERALLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken herkes bu operasyonun nasıl gerçekleştiğini merak ediyor. Tartışmalar devam ederken Maduro'nun generallerine ait bir görüntü sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Generallerin rahat hareketlerini izleyenler "Maduro'yu yataktan kolayca almalarını şimdi anladım" şeklinde yorumlar yaparak dünyanın konuştuğu operasyona göndermede bulundu.

